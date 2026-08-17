DAÜ-SEN: “DAÜ’deki yönetim krizinin çözümü için sorumluluk alınmalı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ’deki yönetim krizinin çözümü için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sorunlara duyarsız kalmadığını ve gerekli girişimleri başlattığını ifade etti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in, Kıbrıs’a gelişiyle başlayan ve 5+1 sürecine uzanan yoğun diplomatik gündeme rağmen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, DAÜ-SEN’in çağrısına gecikmeksizin karşılık verdiği belirtildi.

“Cumhurbaşkanı, DAÜ’nün sorunlarına duyarsız kalmadı”

Erhürman’ın, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan yönetim krizinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun tüm üyelerini Cumhurbaşkanlığı’na davet ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, son derece yoğun ve kritik bir dönemde DAÜ’nün sorunlarına duyarsız kalmamış; görevinin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle gerekli girişimleri başlatmıştır. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı gösterdiği duyarlılık, sergilediği sorumlu yaklaşım ve çözüm iradesi dolayısıyla kutluyoruz.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, çalışanları, öğrencileri ve toplum açısından taşıdığı büyük önem nedeniyle yönetimsel belirsizliğe terk edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, üniversitenin geleceğinin korunması için yetki ve sorumluluk sahibi tüm makamların aynı hassasiyet ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiği belirtildi.