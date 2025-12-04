DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı ile DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Değer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle anılmakta ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler, bu yıl ‘Engelli bireyler için kapsayıcı toplumlar inşa etmek, sadece bireyleri değil; tüm toplumu ilerletmektedir’ temasıyla bu özel güne odaklanmıştır. Bu tema, engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımının, yalnızca bireysel bir hak değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin temel bir koşulu olduğunu güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi olarak önceliğimiz; her öğrencimizin eğitim, sosyal ve kültürel yaşama eşit katılımını destekleyen erişilebilir bir kampüs yapısı oluşturmaktır. Fiziksel erişilebilirliğin güçlendirilmesi, akademik uyarlamaların geliştirilmesi, rehberlik ve destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir. Engelli bireylerin güçlendirilmesi, toplumdaki engellerin kaldırılması ve herkes için kapsayıcı bir ortam oluşturulması; sosyal ilerlemenin en önemli göstergelerinden biridir. Bu anlayışla, kampüsümüzde erişilebilirlik ve katılımı artırmaya yönelik tüm çabaların, toplumsal değişimin güçlü birer parçası olduğuna inanıyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yalnızca farkındalık yaratmak değil; kapsayıcı toplumlar inşa etmek için somut adımlar atma çağrısıdır. Üniversitemiz, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrenci kulübü FizyoClub ve Engelli Öğrenci Birimi tarafından bu anlamlı gün vesilesiyle, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri daha iyi anlayabilmek ve kapsayıcı bir toplum bilincini güçlendirmek amacıyla bir empati etkinliği düzenlenmiştir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan “engelli deneyim parkurları” ile öğrenciler ve üniversite çalışanları erişim güçlüklerini, hareket sınırlılıklarını ve iletişimde yaşanan engelleri kısa süreli de olsa deneyimleme fırsatı buldular. Bu deneyimin, farkındalığı artıracağına ve daha duyarlı, daha kapsayıcı davranışların gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Eşitlik, erişilebilirlik ve kapsayıcılık, üniversitemizin ortak sorumluluğudur. Engelsiz bir geleceği birlikte inşa etmek dileğiyle…”