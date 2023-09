DAÜ Matematik Bölümü uluslararası prestijli konferansa ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, geçmiş yıllarda İngiltere, Fransa, Almanya, Slovakya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerde düzenlenen ve bu yıl 27’incisi gerçekleştirilecek olan International Conference on Implementation and Application of Automata - Uluslararası Otomata Uyarlama ve Uygulama Konferansı (CIAA 2023) ile bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan International Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications – Uluslararası Klasik Olmayan Otomata ve Uygulama Modelleri Atölye Çalışması’na (NCMA 2023) ev sahipliği yapacak. 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de düzenlenecek konferans ve atölye çalışmasında 20 farklı ülkeden 50’nin üzerinde katılımcı yer alacak.

Konferansın ve atölye çalışmasının davetli konuşmacıları arasında alanın önde gelen bilim insanlarından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Slovakya P.J. Safarik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Viliam Geffert, Almanya Kassel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Friedrich Otto ile Macaristan Debrecen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. György Vaszil yer alıyor.

CIAA 2023 kapsamında sunulan makaleler, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Nagy’nin editörlüğünde, bir Springer yayını olan Lecture Notes in Computer Science (LNCS) dergisinin özel sayısında yayınlandı. Ayrıca konferans program komitesi tarafından seçilen makaleler için geliştirme çağrısı yapılacak ve bu makaleler SCI Expanded dahilinde olan International Journal of Foundations of Computer Science (IJFCS) dergisinin özel sayısında yayınlanacak. NCMA 2023 kapsamında sunulan makaleler ise Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science sayısında yayınlanırken, atölye çalışması kapsamında seçilmiş ve geliştirilmiş tam makaleler yine bir Springer yayını olan ve SCI Expanded dahilinde olan prestijli Acta Informatica dergisinin özel sayısında yayınlanacak.