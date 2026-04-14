Darp ettiği sevgilisi şikayetçi olmadı

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan A.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hatice Emin Sing olguları aktardı. Polis, 11-12 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00-01.00 saatleri arasında Mağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde sevgilisiyle evliliği ertelemek istediği gerekçesiyle tartışan zanlının, sözlü tartışmaya müteakip sevgilisinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurarak 3 kaburgasının kırılmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis, zanlının 13 Nisan’da tutuklandığını, darp edilen kadının hastanede doktor kontrolünden geçirildiğini ve 10 kaburga kemiklerinin kırıldığı, yüzünde ve vücudunun muhtelif yerlerinde kızarıklık ve ödemlerin mevcut olduğu, sol göz kapağının ödemli olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Polis, ancak müştekinin şikayetçi olmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.