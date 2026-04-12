"Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hayallerinizin peşinden gidip sevdiğiniz işi yapınız"
Portre / Tanya Kilitkayalı - İşletmeci/Şef
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam hayalperest olarak tanımlardım. Hayal kurmadan gerçekleştiremeyen biriyim.
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Şuan yaptığım işi yapmasaydım dj olmak isterdim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Benim gündemimi en fazla başka ne üretebilirim diye düşünmek meşgul eder.
Kayıtsız kalamadığım şey… Kayıtsız kalamadığım şey saygısızlık ve vicdansızlıkdır.
En büyük pişmanlığım… En büyük pişmanlığım yok :)
En büyük sevincim… En büyük sevincim güzel işler başarabilmektir.
Hayatımın dönüm noktası… Hayatımın dönüm noktası 2019 yılında Türkiye’de katıldığım Masterchef Türkiye yarışmasıdır.
Beni en çok etkileyen yazar… Beni en çok etkileyen yazar Jojo Moyes
Başucumdaki kitap... Tolstoy- İnsan Ne İle Yaşar
En keyif aldığım müzik.. En keyif aldığım müzik tarzı türkçe pop 90lar
Kendim için son aldığım şey… Kendim için aldığım son şey Lego
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki en gereksiz şey tarzım olmayan ama giyeceğime inandığım kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için alınabilecek en güzel hediye mutfak eşyası veya mutfakla ilgili kitaplar
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey aşırı olan duygusallığım
Kendimde beğendiğim özellik… Kendimde beğendiğim özellik iyimser olmak
Olmasa da olur… Gereksiz insanlar olmasa da olur
Olmazsa olmaz… Ailem olmazsa olmaz
En iyi yaptığım yemek… En iyi yaptığım yemek Badadez Köftesi
Hayalimdeki dünya… Hayalimdeki dünya savaşsız bol ormanın ve huzurun olduğu bir dünya
Aşk benim için… Aşk benim için değerli olan herşeydir
Onunla çok tanışmayı isterdim… Anthony Bourdain en çok tanışmak istediğim insandır
Görmek istediğim yer… Japonya en çok görmek istediğim yerdir
Mutlaka yapmak istediğim.. Dünyaca tanınmış şeflerle mutlaka bir Kıbrıs mutfağı workshopu yapmak isterdim
Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak okuduğunuz için teşekkür eder, her ne olursa olsun daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hayallerinizin peşinden gidip sevdiğiniz işi yapmanızı öneririm.