"Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hayallerinizin peşinden gidip sevdiğiniz işi yapınız"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam hayalperest olarak tanımlardım. Hayal kurmadan gerçekleştiremeyen biriyim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Şuan yaptığım işi yapmasaydım dj olmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Benim gündemimi en fazla başka ne üretebilirim diye düşünmek meşgul eder.

Kayıtsız kalamadığım şey… Kayıtsız kalamadığım şey saygısızlık ve vicdansızlıkdır.

En büyük pişmanlığım… En büyük pişmanlığım yok :)

En büyük sevincim… En büyük sevincim güzel işler başarabilmektir.

Hayatımın dönüm noktası… Hayatımın dönüm noktası 2019 yılında Türkiye’de katıldığım Masterchef Türkiye yarışmasıdır.

Beni en çok etkileyen yazar… Beni en çok etkileyen yazar Jojo Moyes

Başucumdaki kitap... Tolstoy- İnsan Ne İle Yaşar

En keyif aldığım müzik.. En keyif aldığım müzik tarzı türkçe pop 90lar

Kendim için son aldığım şey… Kendim için aldığım son şey Lego

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki en gereksiz şey tarzım olmayan ama giyeceğime inandığım kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için alınabilecek en güzel hediye mutfak eşyası veya mutfakla ilgili kitaplar

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey aşırı olan duygusallığım

Kendimde beğendiğim özellik… Kendimde beğendiğim özellik iyimser olmak

Olmasa da olur… Gereksiz insanlar olmasa da olur

Olmazsa olmaz… Ailem olmazsa olmaz

En iyi yaptığım yemek… En iyi yaptığım yemek Badadez Köftesi

Hayalimdeki dünya… Hayalimdeki dünya savaşsız bol ormanın ve huzurun olduğu bir dünya

Aşk benim için… Aşk benim için değerli olan herşeydir

Onunla çok tanışmayı isterdim… Anthony Bourdain en çok tanışmak istediğim insandır

Görmek istediğim yer… Japonya en çok görmek istediğim yerdir

Mutlaka yapmak istediğim.. Dünyaca tanınmış şeflerle mutlaka bir Kıbrıs mutfağı workshopu yapmak isterdim

Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak okuduğunuz için teşekkür eder, her ne olursa olsun daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hayallerinizin peşinden gidip sevdiğiniz işi yapmanızı öneririm.