Cyprus Mail'in sahibi Neocleous, Covid-19'dan öldü

Kıbrıs'ın en köklü gazetelerinden Cyprus Mail'in sahibi, Kıbrıs'ın önde gelen avukatlarından Andreas Neocleous, Covid-19 nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa'nın en büyükleri arasında gösterilen Andreas Neocleous & Co. hukuk firmasının kurucusu ve ilk yönetici ortağı olan Andreas Neocleous'un vefatı adanın güneyinde üzüntüyle karşılandı.

DİSİ tarafından yapılan açıklamada, Andreas Neocleous'un genç yaştan itibaren özgürlük ve Kıbrıs'ın bağımsızlığı ideallerini benimsediği, ülkenin siyasi meselelerinde Glafcos Klerides'in yanında DİSİ saflarında yer aldığı belirtildi..

3 Temmuz 1939'da Baf, Episkopi'de doğan Neocleous, 1964'te Atina Üniversitesi'nden hukuk bölümünden mezun oldu ve 1965'te Kıbrıs Barosu'na kabul edildi.

Daha sonra adı Elias Neocleous & Co. Ltd. olan Andreas Neocleous & Co. Ltd.'yi kurdu.

Neocleous Hukuk Bürosu'nun merkezi Limasol'dadır, ancak Lefkoşa, Brüksel, Moskova ve Lüksemburg'da ofisleri bulunmaktadır. Kıbrıs'ta yaklaşık 90 avukat istihdam ediyor ve 17 ortağı var. Uluslararası değerlendirmelerde ilk Kıbrıs hukuk firmasıdır.

Limasol'da bir dizi etkinlik düzenleyen ve yayınlar yapan Neocleous Kültür Vakfı'nı da kuran Neocleous, 2019 yılında adanın en eski gazetesi Cyprus Mail'in de sahibi oldu.