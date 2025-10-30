Cumhurbaşkanlığı’ndaki sözleşmeli personel sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel sayısına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, göreve başladıkları gün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlar dahil toplam 75 sözleşmeli personel bulunduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki sözleşmeli personelin dağılımı şöyle:
17 kişi, 2020’den önce göreve başlamış,
38 kişi, 2020–2025 döneminde göreve başlamış,
20 kişi ise Senfoni Orkestrası’nda görev yapmakta.
Erhürman, “Şeffaflık ve yanlış bilgi vermemek adına rakamları emin olacak şekilde çıkarmalarını istedim. Önümüzdeki dönemde görevden alınacak veya göreve başlayacak sözleşmeli personel bilgilerini de kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
