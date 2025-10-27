Cumhurbaşkanlığı’nda görev değişiklikleri
Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Okan Donangil, Osman Çağakan ve Çağın Zort’un görevlerine son verilirken, Mustafa Ergüven Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’te yayımlandı.
