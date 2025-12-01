Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Sıla Usar İncirli’ye tebrik mesajı
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli için Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tebrik mesajı yayımladı.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli için Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tebrik mesajı yayımladı.
Erhürman mesajında, “Cumhuriyetçi Türk Partisi yeni Genel Başkanı sevgili Sıla Usar İncirli’yi kutlar, başarılar dilerim. CTP’ye, CTP’lilere ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Bu haber toplam 253 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman