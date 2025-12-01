“CTP’ye bağlılığım ve mücadelem aynı kararlılıkla sürecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık için aday olan Erkut Şahali, üyelerin çoğunluk iradesinin farklı yönde şekillenmesi üzerine yaptığı açıklamada, sonucu “demokrasinin ve partinin köklü geleneklerinin bir ürünü” olarak nitelendirdi.

Şahali, kararı saygı ve olgunlukla karşıladığını belirterek yeni Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye başarı diledi.

Şahali, CTP’ye olan bağlılığının ve mücadele kararlılığının değişmediğini vurgulayarak, “Partimin her kademesinde 30 yıldır verdiğim emeğe daha fazlasını ekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Kendisini “partisinin bir evladı ve halkın beklentileri doğrultusunda çalışan bir nefer” olarak tanımlayan Şahali, sorumluluklarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Kurultay sürecinde kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür eden Şahali, ortaya çıkan sonucun bir son değil, “daha güçlü bir başlangıç” olduğunu söyledi. Partiye katkısının, üstlendiği sıfatlardan bağımsız olarak hem örgütsel hem de siyasal düzeyde kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

CTP’nin büyük bir aile ve güçlü bir örgüt olduğunu ifade eden Şahali, “CTP’lilik büyük bir sorumluluktur; bunu emekle, sabırla ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğim” dedi.

Kurultaydan daha yüksek bir motivasyonla ayrıldığını dile getiren Şahali, hedefinin Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yürümek, kazanmak ve yönetmek olduğunu belirtti.

Ülkenin ağır sorumluluklarla, halkın ise büyük beklentilerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Şahali, toplumun ve partinin birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Şahali mesajını, “Mücadelemiz sürüyor. Birlikte yürüyoruz, birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz.” sözleriyle tamamladı.