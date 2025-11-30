CTP'nin kurultayı 10.00'a ertelendi
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bugün gerçekleştirilecek ve 09.00 başlayacağı açıklanan Olağanüstü Kurultay nisap sağlanamadığından dolayı 1 saat ertelendi.
Kurultayın açılışının ertelendiğini CTP Başkan Vekili ve Genel Erkut Şahali açıkladı.
Kurultayın saat 10.00'da başlaması bekleniyor.
