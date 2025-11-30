Lefkoşa20 °C

  3. CTP'nin kurultayı 10.00'a ertelendi
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bugün gerçekleştirilecek ve 09.00 başlayacağı açıklanan Olağanüstü Kurultay nisap sağlanamadığından dolayı 1 saat ertelendi. 

Kurultayın açılışının ertelendiğini CTP Başkan Vekili ve Genel Erkut Şahali açıkladı.

Kurultayın saat 10.00'da başlaması bekleniyor. 

