CTP’nin 30. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan adayları oyunu kullandı
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda oy verme işlemi sürüyor. Genel Başkanlık için yarışan Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, gün içerisinde sandığa giderek oylarını kullandı.
Atatürk Spor Salonu’nda devam eden kurultayda üyelerin katılımı yoğun şekilde sürüyor. Genel Başkan’ın belirleneceği kurultayda oy verme işlemi saat 20.00’de tamamlanacak.
Dijital oy kullanma işleminin gerçekleştiği kurultayda, oy verme süresinin tamamlanmasıyla sonuçların hemen açıklanması bekleniyor.
