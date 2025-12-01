“CTP Kurultayı’ndaki dostane yarış sağ siyasete ders niteliğinde”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurultayında ilk turda Genel Başkan seçilen Sıla Usar İncirli’yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Arıklı, kurultaya katılan üyelerin yarıdan fazlasının oyunu alarak ilk turda Genel Başkanlık görevine gelmesinin “takdire şayan bir başarı” olduğunu vurguladı.

CTP Kurultayı’nda ortaya konan zarafet ve dostane yarışın, “sağdaki partilere de ders niteliğinde olduğunu” belirten Arıklı, başta Sıla Usar olmak üzere adaylığıyla yarışa katkı koyan Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da kutladı.