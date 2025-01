“CTP iktidara gelecek, bu ülke, bu halk güzel günler görecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 35’inci Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve başkanlık görevine Girne Milletvekili Ongun Talat seçildi. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP eski Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat konuşma yaptı. Dome Hotel’de gerçekleştirilen kongreye, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, Girne İlçesi’ne bağlı belediyelerin CTP’li başkanları ile çok sayıda CTP’li katıldı. CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Akın Ataker, Ayşe Kaya, Burak Güler, Deniz Kim, Deniz Tuğberk, Haşim Yücel, İsmail Karadayı, Mukaddes Sevem, Mustafa İlgen, Zeka Fındık. İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri: Ahmet Tataroğlu, Doğa Bağlarbaşı, Hülya Devaşan, Mahmut Sezinler.

Erhürman: Bu ülke, bu halk güzel günler görecek

Kongrede konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret etti. Ülke tarihinde kısa bir süre önce “berbat bir parantez” açıldığının altını çizen Erhürman, “O parantezi artık kapatmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Şu anda kendine hükümet demeye devam eden bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erhürman, Mecliste yaşatılanları herkesin gördüğünü belirtti. “Bunların yarısı CTP koalisyonlarında yaşansa, 10 defa hükümet düşerdi” diyen Erhürman, söz konusu “hükümetin” bittiğine işaret etti. “Bittiğini ilan edecek iradeye dahi sahip değiller. Biz her an erken seçim olacakmış gibi hazır olmak zorundayız” diye konuşan Erhürman, erken genel seçimin kapıda olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Bu ülke, bu halk ve çocuklarımız için CTP iktidara gelmeye yazgılıdır. Başka çaresi yoktur” diye konuştu. “Bu bizim bir yükümlülüğümüz, bir mecburiyetimizdir” diyen Erhütman, söz konusu zihniyetin beş yıl daha iktidarda olması durumunda bu ülkenin tanınamayacağının altını çizdi. Erhürman, “Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada” diyerek üretimin her alanında çöküş yaşandığına dikkat çekti. Kendine hükümet diyen yapının sorunlar karşısında ortaya zerre çaba koymadığını ifade eden Erhürman, “Vurdumduymazlıkla ekonomi güneye kaymıyor diyorlar. İnsanların alım gücünü yükselttik diyorlar. Çekinmeden söylüyorlar. CTP doğru politikalarla tüm toplumu kucaklayabilecek noktaya gelmiştir. CTP iktidara gelmeye yazgılıdır. Bu ülke, bu halk güzel günler görecektir” diye ekledi.

Ongun Talat: Aynı dayanışmayla yola devam, yeni süreçte nice zaferlere

2022 yılının temmuz ayında görevi devraldıklarını anımsatan Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, büyük bir heyecanla bu görevi yürüttüklerini kaydetti. Görevi devraldıktan kısa bir süre sonra yerel seçim sürecinin başladığını vurgulayan Talat, seçimlerle ilgili büyük iddia koyarak göreve başladıklarını ve büyük bir başarı elde ettiklerine dikkat çekti. Girne ilçesinde çok önemli bir başarıyı yakaladıklarının altını çizen Talat, “Girne İlçe teşkilatının başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Önemli bir ekip çalışması ortaya koyduk. Parti siyasetine değil, ülke siyasetine de örnek olması gereken bir süreçle demokratik süreçleri atlattık” dedi. Söz konusu süreçte “iyi niyetin” çok önemli olduğunu ifade eden Talat, “Bu süreci hep birlikte başarıyla yürütmemizi sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. En önemli zaferlerinden birinin Girne Belediyesi’ni kazanmak olduğuna vurgu yapan Talat, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Dikmen Belediyesi’nde de seçimden zaferle çıktıklarını anımsattı. “Deneyim kazandığımız bir süreç oldu” diyen Talat, CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısıyla kendini ispatladığını belirtti. Yerel yönetimlerdeki zaferlerini, iktidarın diğer alanlarına kaydırma görevlerinin bulunduğuna işaret eden Talat, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Girne’de en üst başarıyı sağlayacağız” dedi. Hükümet anlamında da bir erken seçimin yaşanabileceğinin ortada olduğunun altını çizen Talat, “O seçimlere de hazır olmak en önemli görevimiz olacak” diye konuştu. Merkezi iktidara yürüyüşlerini Girne’de taçlandıracaklarının altını çizen Talat, “Genç ve dinamik bir kadroyla görev yaptık. Parti büyüklerimizin deneyimlerinden de yararlanarak çitayı yükselttik. Halkın tüm kesimleriyle çok ciddi bağlar, ilişkiler kurduk. Bu bağlamda birçok noktada da haklarına sahip çıkma anlamında önemli adımlar attık. Yeni dönemde de bu dayanışmayla, birliktelikle yola devam edeceğiz. Yeni süreçte nice nice zaferlere hep birlikte” diye ekledi.

Mehmet Ali Talat: CTP’ye çok önemli görevler düşüyor

Kongrede konuşan CTP eski Genel Başkanı ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, memleketin önemli bir aşamada olduğunu kaydetti. “Ülkemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Halkımız da önemli aşamalardan geçiyor, sıkıntılar yaşıyor. Ülkemiz önemli bir çözümsüzlük sarmalı içerisinde debeleniyor” diyen Talat, bütün bu şartlar altında CTP’ye çok önemli görevler düştüğünü vurguladı. Talat, “Bunun bilincinde olmamız lazım. Bunu bilerek geleceğe hazırlık yapmamız lazım” ifadelerini kullandı. Bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde bulunulduğuna işaret eden Talat, “Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve bu seçimin sonucu bu ülkenin kaderinde belirleyici olacak” dedi. Kıbrıslı Türkler için hiçbir adım atılmayan dört buçuk yılın geride kaldığına vurgu yapan Talat, “Böyle bir şey tarih boyunca olmadı. CTP’nin önemli görevlerle karşı karşıya olacağı bir dönem yaşayacağız” dedi. Gerek sokakta gerek mecliste verilecek mücadelenin Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten Talat, “Çok çalışıp toplumun geleceğini hep birlikte şekillendirmemiz gerekiyor” diye ekledi.