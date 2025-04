23’ncü kez Kıbrıs’ta sinemanın kalbi Kıbrıs Film Günleri’nde atacak

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta sinemanın en nitelikli ve büyük etkinliği olarak bu yıl 4-12 Nisan tarihleri arasında 23.kez Lefkoşa ve Limasol’da birçok farklı mekanda gerçekleştirilecek Kıbrıs Uluslararası Film Günleri Festivali(CFD’s),Limasol’da bulunan Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşen törenle başladı. Yönetmenler Argyro Nikolaou ile Marios Lizidis’in küratörlüğünü yaptığı 9 günlük festivalin açılışı Sanatçı Korallia Stergides'in Deep Love-Pops of Time adlı eşsiz performansı ile başladı, konuşmaların ardından yönetmen Emilios Avraam'ın ilk uzun metraj filmi “Smaragda” gösterimi ve soru cevap bölümü ile sürdü ve açılış partisi ile sona erdi.



Lizidis ve Matheou festival içeriğini anlatarak tüm sponsorlara teşekkür ettiler

Gecede Festival köratörlerinden Marios Lizidis ve festival elçisi Alexandra Matheou sahne alarak festival içeriğiyle ilgili bilgiler vererek başta bu festivalin düzenleyicileri olan Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Kültür Müsteşarlığı Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu olmak üzere tüm sponsorlara ve işbirliği yapanlara teşekkür etti. Gösterimler yanısıra film Dot.on.the.Map Industry Days, atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, Çocuk ve Gençlere yönelik bölümü ve partileri ile festivalin 9 gün boyunca sinemanın tüm bileşenlerini buluşturacağını söyleyen Lizides, tim sinemaseverleri bu heyecanı paylaşmaya davet etti.



Armeftis: “ Limasol’un 2030 Avrupa Kültür Başkenti adaylık sürecinde CFD’s şehrimizde gerçekleşmesi ve uluslararası konukları ağırlamak çok önemli”

Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis ise Limasol’un 2030 Avrupa Kültür Başkenti adaylık sürecinin karar aşamasının sonuçlanacağı bir senede sinemanın Kıbrıs’taki en büyük ve uluslararası etkinliğine evsahipliği yapan şehirlerden birisi olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek gerek şehre gelen sinema sektörünün önemli isimleri, gerekse ülkedeki sinema yapımları ve ekiplerinin sinemaseverlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Belediye olarak bu tür uluslararası etkinliklere destek politikalarını sürdürdüklerini kaydeden Armeftis, Avrupa Kültür Başkenti sürecinin de komite ile birlikte başarıyla sürdüğünü sözlerine ekleyerek herkes için iyi bir festival olmasını diledi.



Kassianidou: “CFD’s uluslararası boyutuyla Kıbrıs sineması/ sinemacılarına çok büyük katkı sağlıyor, genç sinemacılara da kapılar açıyor”

Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidou da konuşmasında bakanlığın yıllık etkinlik programında yer alan önemli festivallerinden olan CFD’s e bu yıl da katkı koymaktan duydukları mutluluğu dile getirerek uluslararası boyutuyla da Kıbrıs sineması ve sinemacılarına çok büyük katkı sağlayan ve genç sinemacılara da kapılar açan festivalin küratörleri yönetmenler Argyro Nikolaou ile Marios Lizidis, organizatörlerden Alexis Vassiliou şahsında tüm Rialto ekibi başta olmak üzere tüm paydaşlara ve sponsorlara teşekkür ederek festivalin bölümlerinin direktörlerine de teşekkür etti.



Açılışı “Smaragda” yaptı

Festivalin açılış filmi olarak yönetmen Emilios Avraam'ın sosyal ağlardaki faaliyetleri yoluyla kendini keşfetme yolculuğuna çıkan ve hayatın belirsizlikleriyle yüz yüze gelen orta yaşlı bir kadına odaklanan ilk uzun metraj filmi “Smaragda-I Got Thick Skin and I Can't Jump” orijinal dilinde ve ingilizce-türkçe altyazı ile gösterildi. Film sonrasında film ekibi ile kısa bir soru-cevap gerçekleştirildi.



Aslı Özge'nin “Faruk” filmi de Viewfinder bölümünde gösterilecek

5 film Viewfinder-Çağdaş Uluslararası Sinemaya Bakışlar bölümünde yarışma dışı olarak gösterilecek. Söz konusu filmler: Payal Kapadia'nın “All We Imagine as Light”,Mohammad Rasoulof'un gizlice çektiği “The Seed of the Sacred Fig” adlı politik dram, Aslı Özge'nin “Faruk” isimli yeni filmi(film yönetmenin 90 yaşındaki babasını ana karakter olarak öne çıkararak kurmaca ve belgesel arasındaki çizgiyi aşan melez bir sinema aracılığıyla yerinden edilmenin etkilerini ve baba-kız ilişkisinin karmaşıklığını inceliyor), Boris Lojkine'in “Souleymane's Story” filmi ve Luca Guantanino'nun Mexico City'de geçen erotizm yüklü “Queer” filmi.



Uluslararası Yarışma heyecanı da başlıyor

Glocal Images Uluslararası Yarışması Bölümü, sosyal, siyasi ve kişisel hikayeleri ele alarak modern dünyanın karmaşıklığını yakalayan filmlerin aracılığıyla heyecan verici anlatılar sunuyor. Bu yıl Kıbrıs Yarışma Bölümü’nde üç benzersiz filmi yer alıyor. Filmler aynı zamanda yerel yaratıcılığı uluslararası trendlerle birleştiren Uluslararası Yarışma- Glocal Images'e de katılıyor. Filmler: Aliki Danezi-Knutsen'in “Çok Yakın, Çok Uzak” isimli yeni filmi, Kyros Papavasileiou'nun “Çorap” isimli 3. uzun metrajlı mizahi filmi ve Emilios Avraam'ın ilk filmi “Smaragda”. Festivalde tüm filmler Yunanca ve İngilizce altyazılı orijinal diyaloglarıyla gösterilecek. Kıbrıs yarışma bölümü filmleri ayrıca Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.