“CTP geliyor, bu memleketi kurtaracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı seçilen Sıla Usar İncirli, kurultay sonrası yaptığı konuşmada duygusal bir teşekkürle birlikte kararlılık mesajı verdi. “Binlerce yürek attı burada bugün.” diyen İncirli, toplumun çok büyük bir kısmının kurultayı yakından takip ettiğini belirterek gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Kurultayın, tüm ülkeye örnek olacak bir demokrasi şöleni ve olgunlukla tamamlandığını söyledi.

CTP’li olmaktan duyduğu gururu “Bugün CTP’li doğmaktan. CTP’li olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan hayatımın en gururlu gününü geçirdim.” sözleriyle dile getiren İncirli, partinin büyük bir bütünlük ve dinamizm içerisinde çalışacağını vurguladı.

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken İncirli, “Kurtarılması gereken bir memleket var. Biz CTP olarak geliyoruz. Biz CTP olarak bu memleketi kurtaracağız, halkı ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı. Toplumun tüm kesimleriyle uzlaşı içinde, birleştirici bir çizgi izleyeceklerini belirten İncirli, halkın kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olduğunu söyleyerek “Halk CTP’yi bekliyor. CTP geliyor.” dedi.

“Yapılacak dünya kadar iş var.” diyen İncirli, ülkede büyük bir dağınıklık olduğunu, tüm bu dağınıklıklara çeki düzen vereceklerini ifade etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasını “Bu memleketi geleceğe taşıyacağız.” İfadelerini kullandı.