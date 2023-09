CSO eşliğinde Baran Yıldız handpanıyla sanatseverleri başka dünyalara götürdü

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 15 Eylül Cuma günü şef Ali Hoca yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açılış Konseri ile başladı . Bellapais Manastırı’nda yer alan festivalin açılış konseri Avustralya’dan solist olarak katılan besteci ve handpan sanatçısı Baran Yıldız’ın varlığı,performansı ve enerjisi ile her zaman alıştığımız festival konseptinin dışında adeta bir klasik,indie,fusion,afro caz,etnik müzik ve dünya müziğin harmanlandığı bir zenginliğe dönüştü. Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, CTP milletvekili Fikri Toros, birçok saygıdeğer iş,siyaset ve sanat dünyasından kişinin de takip ettiği konsere yerli ve yabancı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.



Handpanı ile hem seyircilere dünyayı dolaştırdı hem de ruhani bir yolculuk yaptırdı

Afrika,Ortadoğu ve Anadolu’dan ritim ve melodileri kendine özgü çağdaş formlarla besteleyerek yaratan Avustralya’nın önde gelen handpan sanatçılarından Baran Yıldız’ın CSO’nun batı enstrümanlarıyla birlikteliğinden yansıyan melodiler Manastırın büyüleyici ortamıyla da buluşunca ortaya benzersiz bir sanat etkinliği çıktı. Handpan yanısıra bazı bestelerinde Didjeridu ve flüt de kullanan Baran Yıldız ve CSO konserde, Sefarad şarkılarından seçmeler ve Baran Yıldız’ın besteleri, Leaf/Yaprak, Children of the Universe/Evrenin Çocukları, Hope/Umut, Hanging in the grey/Gride takılmaca, Bless Africa/Kutsal Afrika, East in the Middle/Doğu Ortada ve Perseverance/Azim adlı eserleri icra etti. Yoğun alkışlar sonrasında sahneye gelerek bis yapan Baran Yıldız ve CSO akıllardan çıkmayacak bir geceye imza attı.



“Nazım Şiirleri ve Say Besteleri” Salamis’ten Girne Amfi’ye alındı

Festival çerçevesinde sırada 25 Eylül’de de Salamis Antik Tiyatro’dan Girne Amfi Tiyatroya alınan “Nazım Şiirleri ve Say Besteleri” yorumunda Fazıl Say ve Genco Erkal konseri var.12 farklı konser ile sanatseverlerle buluşacak festival, 6 Kasım’ a kadar devam edecek. Konser biletleri Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak: biletfest.com dan alınabilecek.