Creditwest Bank ile KTEV arasındaki protokol yenilendi

Creditwest Bank, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ile iş birliğini yenileyerek, ihtiyaç sahibi ve başarılı 10 öğrenciye daha burs imkânı sağladı ve bugüne kadar destek verdiği öğrenci sayısını 125’e çıkardı.

Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen anlaşma törenine; Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV Müdürü Fehiman Eminer, Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy katıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

2018 yılından bu yana KTEV'in burs programına destek veren Creditwest Bank, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ediyor. Banka, bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında 10 öğrencinin daha hayallerine ulaşmasına destek oluyor.

İmza töreninde konuşan Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel: " Nitelikli, çağdaş bireyler yetiştirilmesinde, toplumun geleceğini şekillendirilmesinde Eğitim en önemli etken olduğunu, Banka olarak her yıl eğitime yaptıkları desteğinin ülke geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ise, Bankanın gençlere verdiği önemi şu sözlerle vurguladı: "Creditwest Bank olarak hedefimiz sadece finansal başarı elde etmek değil, aynı zamanda dokunduğumuz her alanda pozitif bir etki yaratmaktır. Gençlerimizin hayallerine ulaşması, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmesi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak donanıma sahip olması için banka olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, parlak bir gelecek, ancak iyi eğitimli, vizyon sahibi ve çağdaş bireylerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Burs verdiğimiz her öğrenci, bizim için bir 'başarı hikayesi' demektir ve bu hikayelerin sayısını artırmak için çalışacağız" dedi.

KTEV: “Eğitime yapılan her destek, aydınlık yarınlara yatırım”

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de Bankanın desteğine dikkat çekerek: "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, başarılı ancak maddi zorluk yaşayan gençlerimizin geleceğini inşa etmektir. Creditwest Bank gibi duyarlı paydaşlarımızın desteği sayesinde, başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrencilerimize burs verebiliyoruz. KTEV olarak 1994 yılından bu yana ekonomik yoksunluk yaşayan öğrencilere ve devlet okullarına katkı sağlıyor, ayrıca ülkede yaşanan elim olaylardan ötürü anne, babasını kaybeden öğrencilere de destek oluyoruz. Eğitime yapılan her destek, aslında ülkemizin aydınlık yarınlarına yapılan en değerli yatırımdır." açıklamasında bulundu.

Creditwest Bank'ın bu anlamlı girişimi, sadece öğrencilere değil, tüm topluma umut veriyor. Banka, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği projelerle diğer kurumlar için ilham kaynağı oluyor ve onlara örnek olma yolunda öncülük ediyor.