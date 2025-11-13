"Çözüm adada iki devletin bir arada var olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

19 Ekim seçimlerinin ‘huzur’ içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, Erhürman’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, adadaki gerçeklere uygun bir çözüme yönelik mücadelelerini Erhürman ile birlikte kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Erhürman ve heyetiyle oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik” dedi.

Erdoğan, “Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Sorunun çözümsüz kalışının temelinde, Rum tarafının egemen eşitliği reddetmesi vardır. Ekonomik refahı ve siyasi gücü adadaki Türklerle paylaşmak istemiyor, buna yanaşmıyor” ifadelerini kullandı.

BM ve AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü konusunda hatalı olduğuna işaret eden Erdoğan, bu hataların tadili için verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti.

Erhürman’ın Başbakanlık ve müzakere heyeti üyeliği tecrübelerinden bu süreci gayet iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, “Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceği yönündeki mesajlarını” desteklediğini belirtti.

Erdoğan, “Dostlar alışverişte görsün diye müzakerelere devam etmeyeceğimizi ortaya koymuştuk. Bu duruşumuzu KKTC ile tam bir anlayış içerisinde muhafaza ediyoruz. Kıbrıs meselesindeki en gerçekçi çözümün adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Erdoğan, “Adadaki iki halkın barış, refah ve emniyet içerisinde yan yana yaşayabileceğine dair tutumumuzu koruyoruz. Bu kapsamda samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.