CiviCon 2025: Uluslararası Sivil Toplum Konferansı, Lefkoşa’da yapılacak

31 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek olan CiviCon 2025: Sivil Alanın Eleştirel Yeniden Kavramsallaştırılmasına Doğru Konferansı, sivil toplum aktörlerini, aktivistleri, akademisyenleri ve politika yapıcıları bir araya getirerek sivil alanların dayanıklılık, direniş ve yenilenme alanlarına nasıl dönüşebileceğini tartışmaya davet ediyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

Avrupa genelinde ve dünyanın birçok yerinde sivil alan; dezenformasyon, kutuplaşma ve örgütlenme ile ifade özgürlüklerinin daralması gibi benzeri görülmemiş baskılarla karşı karşıya. CiviCon 2025, paneller ve paralel oturumlar aracılığıyla bu zorlukları yalnızca tanımlamakla kalmayıp, ilgilenen herkesi dayanışma, diyalog ve kolektif eylem için yeni çerçeveler geliştirmeye çağırıyor.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı tarafından finanse edilen Sivil Alan tarafından düzenlenen CiviCon, Avrupa Birliği’nin sivil özgürlükleri savunma, sivil toplumu destekleme ve demokratik yenilenme, uzlaşı ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Bu uluslararası konferans aracılığıyla, Lefkoşa, iki gün boyunca fikirlerin ve dayanışmanın buluşma noktası olacak. Bedesten, panellerin ve resepsiyonların ana mekânı olarak belirlenirken, Rüstem Kitabevi, Naci Talat Vakfı ve Ledra Palas Oteli de paralel oturumlara ev sahipliği yapacak. Konferans kapsamında çeşitli sivil toplum örgütleri de stantlarıyla yer alacak; katılımcılar bu alanlarda ilgili örgüt ve inisiyatiflerle doğrudan temas kurarak detaylı bilgi edinebilecektir.

Program özeti

Açılış Resepsiyonu

Perşembe, 30 Ekim | 18:30 – 21:00 | Bedesten

Ana Konferans: Cuma–Cumartesi, 31 Ekim – 1 Kasım 2025 | Bedesten

Paralel Oturumlar: Rüstem Kitabevi, Naci Talat Vakfı, Ledra Palas Otel

Kapanış Resepsiyonu: Cumartesi, 1 Kasım | 18:30 – 20:30 | Bedesten

Etkinliğin programı ve paralel oturumlarına dair tüm detaylar için CiviCon 2025 Kitapçığı’nı indirebilirsiniz.

Programa genel bakış

CiviCon 2025, iki gün boyunca 2 ana konuşma, 3 panel oturumu ve 10 paralel oturum ile gerçekleşecek. Ana konuşmalar Prof. Craig Calhoun ve Prof. Donatella della Porta tarafından gerçekleştirilecek.

Panel oturumlarında ise Prof. Tine de Moor, Mete Hatay, Dr. José Ramos, Prof. Saul Newman, Prof. Martijn de Waal, Prof. Cristina Flesher Fominaya ve Dr. Nayia Kamenou yer alacak.

Paralel oturumlar; Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Birleşmiş Kıbrıs Gençliği (UYC), İnsan Hakları Platformu (HRP), Akdeniz Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü (MIGS), Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SİTİ), Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Vegan İnisiyatifi, The Shelter ve VOIS Kıbrıs ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülecektir.

Önemli bilgiler

Kayıt Masası: 31 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde 09:00–17:00 saatleri arasında Bedesten’de açık olacaktır.

Açılış konuşmaları, ana konuşmalar ve panel oturumları için Türkçe ve İngilizce dillerinde eşzamanlı çeviri sağlanacaktır.

Ana konuşmalar ve paneller Sivil Alan YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecektir. Talep üzerine erişilebilirlik desteği sağlanacaktır.

Demokrasiyi, diyaloğu ve sivil katılımı önemseyen herkes CiviCon Uluslarası Sivil Toplum Konferansına davetlidir.

CiviCon 2025, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı tarafından finanse edilen Sivil Alan tarafından düzenlenmektedir.

Sivil alan hakkında

Sivil Alan Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumu bünyesinde demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir Teknik Destek Projesi’dir.

Daha fazla bilgi için: https://civicspace.eu/en/civicon/