CHP Lideri Özgür özel TAM Parti’yi ziyaret etti

Kıbrıs’ın kuzeyinde temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, TAM PARTİ Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Özel, TAM PARTİ’nin KKTC’ ye hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, partinin kuruluş ilkelerinden bahsederken, Atatürk ilkelerine gönül vermiş bir parti olduklarını ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Müzakere ve mücadele ile hareket etmeyi merhum Rauf Raif Denktaş’tan öğrendik. Biz de Kıbrıs Türk halkının haklı davası her arenada savunmaya anlatmaya devam edeceğiz. KKTC’de yepyeni bir dönem başladı. Bunun hem KKTC için hem de TAM PARTİ için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.