CHP kurultayı davası bugün

CHP'nin bugün görülecek olan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "mutlak butlan" kararı, kayyum atanması, davanın ertelenmesi veya istemin reddedilmesi ihtimalleri söz konusu.

İplerin gergin olduğu CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminde "mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesi", Kılıçdaroğlu cephesinde ise "kayyum" en kötü seçenek olarak görülüyor.

Sürecin partide "bölünmeye yol açabileceği" endişesini dile getiren birçok partili ise her iki seçeneğin sıkıntısını "kırk katır mı kırk satır mı tercihiyle karşı karşıyayız" sözleriyle dile getiriyor.

"Kurultaylar partisi" olarak anılan CHP, bu kez kozların kurultay salonunda değil, mahkemede paylaşılması tablosuyla karşı karşıya.

Partinin 4-5 Kasım 2023'de yapılan yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması ihtimali konuşuluyor.

Böyle bir durumda, 2023 kurultayında genel başkanlık koltuğunu Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun bu kez mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi söz konusu olacak.

Dava neden açıldı ve ne isteniyor?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle farklı mahkemelerde açılan davalar, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

CHP kurultayı iddianamesinde neler var?

Dava dilekçesinde, 38. Olağan Kurultay ile kayyum tehlikesine karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyor.

Davacılar ayrıca, 38. Olağan Kurultay'da delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılıp, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılan ilk duruşmada, sözlü yargılamaya geçileceğini belirttiği için, bu, ikinci duruşmadan karar çıkabileceği şeklinde yorumlandı.

Genel merkez, hangi ihtimallere göre nasıl hazırlık yaptı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, yöneticileri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alamayacağı ve mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği görüşünde.

Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği, temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.

Parti yönetimi mahkemeye de bu talebi iletmeyi planlıyor.

Bir başka beklenti ise mahkemenin bu duruşmada karar vermeyeceği, savunma için partiye bir süre vereceği ve davanın yeni adli yılın başlayacağı Eylül'e kalacağı yönünde.

"Hukuken mutlak butlan çıkması mümkün değil" görüşündeki CHP yönetimi, davanın "siyasi" olduğunu ve arkasında da iktidarın CHP'yi "iç kargaşaya sürükleme" hesabının yattığını savunuyor.

Yine de mutlak butlan çıkması ihtimaline karşı da hazırlık yapıldı.

CHP'nin birinci planı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin parti genel merkezine sokmamak.

Parti yönetimi, mahkemeden böyle bir karar çıkma olasılığına karşı, genel merkeze destek veren il başkanlarını genel merkeze çağırdı.

CHP yönetimi, partililerin, örgütün, kamuoyu baskısı nedeniyle partinin başına geçse de yönetemeyeceğini savunuyor.