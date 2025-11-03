“Hulisioğlu hakkındaki haberler gerçeği yansıtmıyor”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, eski başkan Mehmet Hulusioğlu’nun arkeolojik kazı nedeniyle tutuklandığı iddialarını yalanladı.

Kırok, Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu hazırlıkları sırasında teknik bir hata sonucu dava açıldığını, eski eserlerin zarar görmediğini ve mahkeme kararının yarın açıklanacağını belirtti.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, eski Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun arkeolojik bir kazı nedeniyle bugün tutuklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kırok, “Beldemize ve ülkemize kazandırılan, tarihi ve kültürel varlıklarımız korumak, bilinirliğini ve farkındalığını yaratmak için halen yapılmakta olan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumunun ilki 2017 yılının Eylül ayı içerisinde yapılmış olup, söz konusu sempozyum öncesi, hazırlık aşamasında yapılan çalışmalar nedeniyle dönemin belediye başkanı olması hasebiyle Mehmet Hulusioğlu’na dava geldiği malumumuzdur” dedi.

Kırok, “Sempozyum hakkında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi önceden bilgilendirilmiş, yapılacak olan imitasyon tarihi eserlerle ilgili gerekli izinler alınmış olmakla birlikte temizlik ve bazı hazırlık çalışmaları için ek bir izin alınması gerektiği sehven dikkatten kaçmış ve teknik olarak bir suç işlenmiştir. Eski Eserler Dairesi yapılan faaliyetlerde eski eserlere herhangi bir zarar verilmediği ve şikayetçi olmadıklarını açıkça belirtmiş olmasına rağmen bu dava gelmiştir. Teknik olarak işlenen bu suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenen Mehmet Hulusioğlu ile ilgili karar yarın okunacaktır” açıklamasını yaptı.

Kırok, “Bu konuyla ilgili en doğru ve net açıklamanın, mahkeme süreci tamamlandıktan sonra bizzat Sayın Hulusioğlu tarafından yapılacağını düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.