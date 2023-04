Çevre Yönetimi Nedir, Dünya İçin Neden Önemli?

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Çevre yönetimi, her boyuttan şirket ve kurumların sürdürülebilir eylem planlamasını sağlar.

Bu tür kuruluşların imalat, yetiştirme ve lojistik alanlarında kullandıkları her türlü hammadde, kimyasal, üretim sırasında çıkabilecek her türlü doğaya zararlı etkenlerin belirlenmesi, denetlenmesi, kontrol altına alınması ve arıtılması gibi süreçlerin denetimini sağlar. Aynı zamanda üretim sürecinde açığa çıkabilecek kontrolsüzlüklerin sebep olacağı her türlü maddi zararlara karşı önlem almanızı da sağlar.

Çevre yönetimi ile kimyasalların mevzuat uygunluğu, kimyasal ile ilgili bilgi formları ile kimyasalların uyumluluğu, tesis içinde bu kimyasalların sağlıklı ve doğru kullanılmasının incelenmesi ve bu kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafına ilgili bildirimlerin yapılması gibi birtakım hizmetlerin yanında sera gazı emisyonlarının hesaplanması, belirlenmesi, bu emisyonların kontrol altında tutulması ve azaltılması gibi hizmetleri size sunar.

Çevre Yönetimi Neden Gerekli ?

Her boyuttan işletmenin yaptığı üretim, depolama ve lojistik gibi hizmetlerde kullandığı, ürettiği veya açığa çıkardığı her türlü gaz,kimyasal ve organik olmayan ürünlerin kontrolünün sağlanması, denetlenmesi ve bildirilmesi zorunludur. Bu tarz ürünlerin kullanım anında, depolanma sürecinde veya kullanım sonrası atık halinde doğamızda gerek toprak gerek ise su kaynaklarının kalıcı hasarlar verebilecek riskler içerdiği için bu tür durumlarda çevre ve şehircilik bakanlığına gerekli raporların sunulması, mevzuata uyulması ve üretim, depolama gibi bir takım faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli sertifikaları alabilmenizi sağlar.

Çevre yönetimi sayesinde bu tarz birçok sorumlulukları bu konuda profesyonel olan kurumlara bırakabilir, bu süreçlerin daha hızlı ve daha sağlıklı işlediğinden emin olabilirsiniz. Çevre yönetimi ayrıca doğaya verilebilecek zararları minimuma indirir ve verimli arıtım teknolojileri ile size en faydalı çözümleri sunabilir.

Çevre Yönetimi Neleri Kapsıyor?

Çevre yönetimi https://www.artemisaritim.com/cevre-yonetimi sayesinde hem üretim faaliyetlerinde kullanacağınız kimyasalların doğruluğunu ve mevzuat uygunluğunun incelenmesini sağlayabilir, hem de üretim sonrasında açığa çıkabilecek sera gazı, yakıt atığı gibi birçok atığın doğru filtrelerin kullanıldığını inceletebilirsiniz.

Çevre yönetimi ayrıca sizin için Atık Beyanı, Ambalaj Beyanı, Toprak Kirliliği Ön Bilgi Formu Doldurma, Atık Yönetim Planı Hazırlama, Bekra Bildirimi, Kimyasal Kayıt Sistemi Bildirimi gibi hizmetleri de size sunabilir.

Çevre yönetimi konusunda Artemis arıtım ile çalışarak bütün bu sorumlulukları onlarla paylaşabilir, gerekli işlemlerin en doğru ve hızlı şekilde yapılıp çözüme kavuşacağından emin olabilirsiniz.