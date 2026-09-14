Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Boyacı oldu

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanlığına Mehtap Aydıner Boyacı seçildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı ÇMO'dan verilen bilgiye göre, odanın olağanüstü genel kurulu 11 Eylül'de KTMMOB binası toplantı salonunda yapıldı.

Oda Başkanı Vijdan Şengör'ün yurt dışına gidecek olmasından dolayı, toplantıda sadece oda başkanlığı görevi için seçim yapıldı. Oda Yönetim Kurulu’nda Can Kural, İme Akanyeti, Sadi Altıner ve Yasemin Çobanoğlu, Denetleme Kurulu’nda ise Sibel Paralik ve Senem Aktuğ Uğuz görev yapıyor.

Toplantıda faaliyet ve mali rapor da onaylandı.