Canseç tutuksuz yargılanacak

Serap ŞAHİN

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç, Mali Polis’in yürüttüğü soruşturma kapsamında “Rüşvet alma”, “Kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Canseç’in ihaleye katılacaklara önceden ihalelerle ilgili bilgiler verdiğini, bunlarla ilgili olarak bir şirketten 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin rüşvet aldığını, Kalkanlı Yaşam Evi ve Sağlık Bakanlığı ihalelerinde para karşılığı ihalelerde çekilmeleri için telkinlerde bulunduğunu, Y.A.’nın ise Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın temizlik ihalesine katılacak olan bir şirkete ihale dosyası hazırlayıp 150 bin TL rüşvet aldığı yönünde ifadeler olduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis ayrıca bir iş insanının 16 Kasım 2023 – 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında zanlı Canseç’e altı defada toplam 900 bin TL rüşvet verdiği yönünde ifade olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis söz konusu alınan rüşvetlerle ilgili whatsapp yazışmaları tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 150 bin TL nakit teminat ve 3 kefilin 2 ‘şer milyon TL’lik kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.