“Çalışanlarla dalga geçiliyor”

Kamuda örgütlü beş sendika KAMUSEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS ve KAMU-İŞ, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ekonomik ve sosyal haklarla ilgili toplu görüşme sürecini işletmemesi ve sunulan önerilere olumsuz yanıt vermesi üzerine ortak açıklama yayımladı.

Sendikalar, 5 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacaklarını duyurdu.

Sendikalar, yasa gereği her yıl yapılması gereken toplu görüşmelerin başlaması için Maliye Bakanı ile uzun süredir girişimlerde bulunduklarını, özellikle 2008 sonrası kamu görevlilerinin biriken sorunları konusunda mutabakata varılarak protokol de imzalandığını hatırlattı.

Açıklamada, eşel mobilin iki aydan altı aya çıkarılmasının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisi, hayat pahalılığı hesaplamalarının güncellenmemesi, adaletsiz vergi matrahları, Türk Lirası'nın değer kaybı ve kontrolsüz fiyat artışlarının yarattığı tahribatın giderilmesi için hükümete kapsamlı öneriler sunulduğu belirtildi.

“Çalışanlarla dalga geçen bir yanıt”

Sendikalar, 10 Kasım 2025’te Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile yaptıkları son teknik toplantıda önerilerini hem sözlü hem de yazılı şekilde ilettiklerini, kısa sürede geri dönüş sözü verildiğini açıkladı. Ancak 27 Kasım’da UBP-DP-YDP hükümeti adına gönderilen cevabın, “çalışanlarla dalga geçme niteliğinde” olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre hükümet, önerilen maddelerin hiçbirine olumlu yaklaşmadığını; vergi adaletsizliği, 2008–2011 dönemine ilişkin kayıplar, hayat pahalılığı etkisi, kadınların doğum izni sürecinde yaşanan sorunlar dahil hiçbir konuda düzenleme yapmayacağını yazılı olarak bildirdi.

“Bu tutum ülkeyi yoksulluğa ve yolsuzluğa sürüklüyor”

Sendikalar, hükümeti eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi yolsuzluk, usulsüzlük, kaçakçılık, torpil ve rüşvet şampiyonu yapan, çalışanları yoksulluğa ve açlığa iten bu tutum kabul edilemezdir.”

Cuma günü eylem yapılacak

Beş sendika, hükümeti çalışma barışını tehlikeye atan bu yaklaşımdan vazgeçmeye çağırarak şu uyarıda bulundu:

“Ya bu tutumunuzu gözden geçirin ya da istifa edip ülkenin önünü açın.”

Sendikalar, Cuma günü Maliye Bakanlığı önünde protesto ateşini başlatacaklarını belirtti.