Çalışanlar Başbakanlık önünde nöbette

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi dokuzuncu gününde devam ediyor.

Üç iştirakte çalışanlar, bugün Başbakanlık önünde nöbet tutuyor.

Dün, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, hedeflerinin toplu iş sözleşmenin (TİS) delinmemesi ve çalışma arkadaşlarının işlerine son verilmemesi olduğunu söylemiş ve “Bizim anayasamız toplu iş sözleşmesidir.” şeklinde konuşmuştu.

Çalışanların, temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle salı günü, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde başlattıkları eylemler, Başbakanlık, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde devam etmişti.