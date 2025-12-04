“Cahitoğlu’nun tabancası nerede?”

Avukat Aslı Murat, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu hakkında ortaya çıkan ağır suç isnatlarının, hükümet döneminde bir süredir gözlenen kurumsal çöküşün en somut göstergesi olduğunu belirterek derhal erken seçim çağrısı yaptı.

Devlet yönetiminde böylesi vakaların “bekleyelim görelim” yaklaşımıyla karşılanamayacağını ifade eden Murat, yürütmenin denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Murat, Sayıştay raporlarında ortaya konan usulsüzlükler, ihalelerdeki yapısal çürümüşlük ve MİK Başkanı hakkında yürütülen cezai sürecin, yönetimdeki tahribatı gözler önüne serdiğini dile getirdi. Demokratik sistemlerde siyasi sorumluluğun hesabının seçimle verildiğini söyleyen Murat, “Topluma yeniden sözün iade edilmesi, yönetimdeki tahribatın giderilmesinin ön koşuludur.” dedi.

Kamu güvenliğine ilişkin kritik soruların da yanıtsız bırakıldığını belirten Murat, “Müsteşarın evinde bulunan şarjör ve mermilerin ait olduğu tabanca nerededir?” diye sordu. Murat, silahın parçalarının bulunmasına rağmen kendisinden söz edilmemesinin, kayıt dışı silahlanmanın arttığı bir dönemde ciddi bir güvenlik zafiyetine işaret ettiğini vurguladı.