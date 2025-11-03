Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Konuyla ilgili söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçeye ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Berova, 2026 bütçesinin rasyonel temeller üzerine inşa edildiğini öne sürdü; “Teknik oyunlar içermiyor.” dedi.

Berova, 2026 için yüzde 10’luk hayat pahalılığı öngörüldüğünü ve bütçe açığı oranının yüzde 13,30 civarında olacağını söyledi.

2025’te ek bütçe ihtiyacı doğmadığını ifade eden Berova, “Çünkü gelirleri şişirmeden, giderleri küçültmeden dengeli bir plan yaptık.” ifadelerini kullandı.

Berova, hayat pahalılığı oranının, her yıl haziran ayında ortaya çıktığını ve temmuz maaşlarına yansıtıldığını dile getirerek, “2026 yılı için yaklaşık yüzde 10’luk bir pahalılık öngörüsüyle çalıştık.” diye konuştu.

2026 bütçesi yaklaşık yüzde 40 oranında büyüdüğünü belirten Berova, “Ancak buna rağmen bütçe açığı oranında anlamlı bir artış öngörmüyoruz. Geçen yıl bütçeye yüzde 13,30 seviyesinde bir açıkla başlamıştık; 2026’da da benzer bir oranla devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Berova, şu anda mükellefiyet oranının yüzde 14,56 olduğunu da sözlerine ekledi.