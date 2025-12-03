“Bürokratların tutuklanması masumiyet karinesi arkasına saklanarak geçiştirilemez”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun, “rüşvet ve insan ticareti” iddialarıyla polis tarafından ifadeye çağrılması üzerine açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, bürokratların art arda ağır suçlamalarla gündeme gelmesinin “masumiyet karinesi arkasına saklanarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi” olduğunu vurguladı.

Şahali, kamu kaynaklarının şeffaf olmayan yöntemlerle kullanılmasına, ihalesiz harcamalara, Rekabet Kurulu’nun işlemez hale gelmesine ve hükümetin “ben yaptım oldu” anlayışına dikkat çekerek, toplumun kirli ilişkilerin üzerinin örtülmesini kabul etmek zorunda olmadığını belirtti.

Şahali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“En kritik makamlarda oturan bürokratların peş peşe ağır suçlamalarla gündeme gelmesi, tutuklanmaları, tahkikatlara konu olmaları ve mahkeme koridorlarında sıraya girmeleri; ‘masumiyet karinesi’ arkasına saklanarak geçiştirilecek meseleler değildir!

Bu toplum, kirli ilişkilerin üzerinin adeta bir perde gibi örtülmesini sineye çekmek zorunda değildir!

Değil mi ki şeffaflıktan zerre nasibini almamış bir yönetim düzeni hüküm sürüyor?

Değil mi ki kamu kaynakları, ihalesiz ve denetimsiz harcamalarla pervasızca yağmalanıyor?

Değil mi ki ihaleye fesat iddiaları yüzünden Rekabet Kurulu felç olmuş durumda?

Değil mi ki iş bilmezlikte rekor kıran hükümet makamlarının ‘ben yaptım, oldu’ küstahlığı artık tahammül sınırını çoktan aştı?

Ve değil mi ki çürümüş düzen, rüşveti, iltiması, tehdidi ve şantajı neredeyse olağanlaştırdı?

O halde bilinmelidir:

Bu hükümet için görevde geçirilen her yeni gün, hesap gününden önceki son gündür!”