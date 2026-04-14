“Bugün susma değil, dayanışma günü”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, basına yönelik baskılara ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu müdahalelerin yalnızca gazetecileri değil, toplumun haber alma hakkını da hedef aldığını vurguladı.

Maviş, basına yönelik girişimlerin halkın gerçekleri bilme hakkına yönelmiş açık bir müdahale olduğunu belirterek, gizlenmek istenenin hakikat, susturulmak istenenin ise toplum olduğunu ifade etti.

Maviş açıklamasında, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen engellemeler ve müdahalelere de dikkat çekerek, “Arşivlerin silinmesi, hesapların kapatılması ve seslerin kısılması gerçeği ortadan kaldırmaz. Aksine, neyin gizlenmek istendiğini daha görünür kılar” dedi.

Yasalara uymayan ve toplumsal çürümeye yol açan kesimlerin, yasa dışı yöntemlerle siber saldırılar organize ettikten sonra platform kurallarının arkasına sığındığını kaydeden Maviş, bunun mevcut tablonun en çarpıcı yönlerinden biri olduğunu ifade etti.

Maviş, “Gerçekler susturulamaz. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar” diyerek, bugün suskunluk değil dayanışma zamanı olduğunu vurguladı.

Basın özgürlüğü, demokrasi ve halkın sesi için birlikte hareket edilmesi çağrısında bulunuldu.