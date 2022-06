Buffer Fringe ve Queer Wave iş birliğinde bir Sinema Gecesi

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, Ekim 2022’de gerçekleşecek olan 9. Yılı hazırlıkları kapsamında, Cepler (ötesi) temasına yönelik sanatsal reaksiyonları araştırarak, kimin görünür ya da görünmez olduğunu ve bunun nedenlerine yönelik bir tartışma başlatmayı amaçlıyor. Bu tartışmanın bir parçası olarak, Kıbrıs LGBTQIA+ film festivali Queer Wave, Cepler (ötesi) temasına, bir film önerisiyle yanıt vermeyi hedefliyor: The Cockettes filminin 20. Yıl dönümü ve Kıbrıs’taki ilk gösterimi!

The Cockettes (2002), adını 1970’lerin San Francisco’sundaki gösterişli, hippi, rengarenk ve öncü tiyatro grubundan alan, eğlenceli ve politik bir belgeseldir.

Buffer Fringe 2022 Organizasyon/Yaratıcı ekibi üyesi Ellada Evangelou: “Buffer Fringe, Kıbrıs’tan ve yurtdışından paydaşlar arasında sürekli bir diyaloğun parçası olarak gördüğümüz sürecin bir getirisi olarak, deneysel sanatçılar ve onların çalışmalarına önem veriyor. 1970’lerde The Cockettes’in performans temelli deneylerini ve canlılığını izlemek bu anlamda önemlidir” açıklamasını yaptı.

Queer Wave Sanat Yönetmeni Diego Armanda Aparicio ise ekledi: “The Cockettes’in kuruluşunun üzerinden 50, Sundance festivalinde belgeselin ilk gösteriminin üzerinden ise 20 yıl geçti. Yaratıcı sektörlerdeki alanlarda kuir varlığını artırmak, günümüzde her zamankinden daha hayati durumdadır. Görünmez olanın varlğı her zaman hissedilir: görmeyebiliriz, ancak bir cep en çok ihtiyaç duyulan şeyin taşıyıcısıdır; tek yapmamız gereken birşeyleri tersine çevirmektir. Buffer Fringe ile bu işbirliğimiz, Queer Wave olarak, festival tarihlerimizin yanı sıra, tüm yıl boyunca varlığımızı sürdürmek ve farklı sektörlerden seyirciler ve sanatçılarla bağlantımızı artırma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adımdır. Amacımız, tüm yerel kuir sanatçılarla olan bağımızı güçlendirmek ve onları desteklemektir”.

Gösterim, 7 Temmuz Perşembe akşamı, saat 20:00’de Dayanışma Evi’nde ücretsiz olarak, müzik, kokteyl ve yiyecek eşliğinde gerçekleştirilecektir.

Filmle ilgili detaylı bilgi:

The Cockettes (2002, ABD)

David Weissman ve Bill Weber

Film süresi: 1s 42dk.

Diyaloglar: İngilizce

Sundance Film Festivali 2002 Resmi Seçimi

2002’nin En İyi Belgesel ödülü (Los Angeles Film Critics Award)

2022, THE COCKETTES’in Sundance Premiyer’inin 20. Yıl dönümü. Belgesel, cinsiyet devrimcileri “The Cockettess”i konu alıyor. Film, dijital olarak yeniden üretilmiş ve uluslararası film festivallerinde yeniden dolaşıma girmiştir.

1960’ların renkli San Francisco’su, 70’lerin gey San Francisco’suna dönüşürken, gösterişli bir hippi tiyatrosu olan The Cockettes, Palace Tiyatrosu’nda bir efsane haline gelecek olan gece yarısı müzikal serisi için kendilerini tonlarca sim ve cinsiyetleri karıştırmaya verirler. Detaylı kostümler, isyankar bir cinsellik ve kaos içerisinde şarkı söyleyip dans ederek, The Cockettes, eşsiz bir kültürel deney ve sanatsal rezillik örneği sergileyerek, tiyatro, müzik, moda, gey siyaseti ve şehir kulüpleri yaşantısını etkilemiştir.



~~~*~~~

7 Temmuz 2022 Perşembe, Dayanışma Evi, Lefkoşa

19:00 Verandada kokteyl

20:00 The Cockettes gösterimi!

21:40 Müzik, yiyecek ve içecekler

Facebook Etkinliği: https://www.facebook.com/events/1383318232189424/ ~~~*~~~

Buffer Fringe 2022 Festivali, 7, 8 ve 9 Ekim’de gerçekleştirilecek. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, Tarihsel Diyalog ve Aratşrıma Derneği tarafından yürütülen Dayanışma Evi projesinin bir programıdır ve Active Citizens Fund 2020-2024 tarafından finanse edilmektedir. Festival aynı zamanda IMPACT (Imagining Together: Platform for Arts, Culture and Conflict Transformation) ve Home Café tarafından desteklenmektedir ve 2022-2023 EFFE Olağanüstü Festival etiketine sahiptir.

Buffer Fringe hakkında daha fazlası için:

Website www.bufferfringe.org/about

Facebook www.facebook.com/BufferFringe

Instagram @bufferfringe

Queer Wave hakkında daha fazlası için:

Website https://queerwave.com/

Facebook www.facebook.com/queerwavecyprus

Instagram / Twitter @queerwavecyprus