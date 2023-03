BU UTANÇ, SİZİN!

Fehime ALASYA

Deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile “çadırda eğitim” günleri başladı.

‘Çadırda eğitim’ tartışmaları sürerken korkulan oldu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde toprak zemine kurulan çadır sınıfları su bastı, öğrenciler 3 saat ders yapabildi.

Mağusa’da Karakol İlkokulu’nda ise veliler, kötü hava şartlarından dolayı çocuklarını kurulan çadırlara göndermek yerine ‘dönüşümlü eğitime’ başladı.

Eğitime verilen 13 günlük aradan sonra Namık Kemal Lisesi de dünden itibaren okul bahçesine kurulan çadır sınıflarda eğitime devam dedi…

Velilerden eylem: Bu utanç hepimizin

Karakol İlkokulu'nda bir grup veli, çocuklarının çadırda eğitim almasına izin vermeyeceği gerekçesiyle dün sabah eylem yaptı, “Bu utanç hepimizin” pankartı açtı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada; “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bu çağda bu duruma düşmeli miydi?” diye sordu…

Velilerden çadır önünde eylem: "Çadır değil okul"

13 günlük deprem boykotunun ardından Namık Kemal Lisesi’nde çadırda eğitime devam…

Namık Kemal Lisesi’nde de 13 günlük bir aradan sonra ders zili okul bahçesine kurulan çadırlarda çaldı.

Çadır sayısının az olması nedeniyle, kalabalık sınıfların oluşmaması için dönüşümlü eğitim kararı alındı.

Okula gelmeyen öğrencilerin ise evde online eğitim aldığı bilgisi verildi. 1300 öğrenci, 100 öğretmenin olduğu okul alanına 12 çadır kuruldu.

Namık Kemal Lisesi'nde veliler, depremin ardından çocuklarını okula göndermeme kararı almış, çocuklar, uzun süre eğitimden kopmuştu.

Sabahın erken saatlerinde okula gelmeye başlayan gençler, ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflara yöneldi. Okul girişine asılan pano ile çocuklar sınıfının hangi çadırda olduğunun bilgisini aldı.

30 Mart'a kadar...

Depremden sonra oluşan tedirginliğe bağlı olarak belli okullarda bazı değişikliklere gidildiğini kaydeden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimlerin kurulacak çadırlarda süreceğini açıklamıştı.

Eğitimin 30 Mart'a kadar bu şekilde süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, şu detayları paylaşmıştı:

"Namık Kemal Lisesi’nde deprem komitesinden aldığımız verileri de değerlendirerek 14 tane sınıfın herhangi bir risk taşımadığı kullanılabilir olduğu tespitinden sonra biz geriye kalan öğrencileri sığdırabilmek adına askerimizle temas ettik ve 25 tane çadırı Namık Kemal Lisesinin bahçesine kuruyoruz. 30 Mart’a kadar eğitim böyle devam edecek. 30 Mart’tan sonra hemen Namık Kemal’in yanına yapılan Yonpaş Lisesi bize teslim edilecek ve 30 Mart’tan sonra Yonpaş Lisesi’nden 16 sınıfı alacağız. Ve çadırda öğrenim gören öğrenci sayısı çok az kalacak. Biz de bu arada Namık Kemal Lisesi’nin diğer sınıfları ile ilgili ileri tetkik çalışmalarını yapacağız. Ve ileri tetkik çalışmasından çıkan sonuçlara göre proje, tadilat, güçlendirme veya bilim insanları ne diyorsa onu yapacağız” demişti…

NKL Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu:

“Çocuklarımızın sağlığı, can güvenliği her şeyden önemliydi”

Eğitimin bir an önce başlaması, çocukların sosyalleşmesi gerektiğini ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, “Çocuklarımızın sağlığı, can güvenliği her şeyden önemliydi, bugün eğitime başlamamıza bakanlık ve belediye destek verdi.” dedi. Hava şartlarına göre eğitime DAÜ’de devam edilip edilmeyeceğinin de ilerleyen günlerde belli olacağını anlatan Köseoğlu, “DAÜ’de güvenliği sağlamak güç olacaktı, bu nedenle yağmur olmadığı, çadırlar etkilenmediği üsrece devam edeceğiz. 15 günlük bir geçici süreç için bu durumdayız. Umarım Yonpaş Lisesi artık bir an önce devralınır.” Şeklinde konuştu. Köseoğlu, Bakanlığı, bu konulara daha duyarlı olmaya davet etti.

Korkulan oldu, Cumhuriyet Lisesi'nde çadırları su bastı…

3 saat ders yapabildiler, evlerine gönderildiler, eğitime nasıl devam edileceği belli değil…

3 saat ders yapabildiler, evlerine gönderildiler

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ'de kültür derslerine başladı

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi'nde kültür derslerine başladı.

Yapılan açıklamada, sınıflara göre uygulanan program ile derslerin devam sürdürüleceği belirtilirken, bu süreçte kendilerine destek veren Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ yönetimine teşekkür edildi.

Karakol İlkokulu’nda kurulan çadırlar boş kaldı…

Karakol İlkokulu bahçesine kurulan 5 çadır, velilerin ‘hava şartı’ itirazıyla boş kaldı, okuldaki ‘kısmen daha güvenilir binalarda’ dönüşümlü olarak dersler işlendi.

318 öğrenci, 20 öğretmeni bulunan Karakol İlkokulu’nda, dün 7 sınıf eğitim gördü. Bazı aileler çadır sınıflara tepki göstererek eylem yaparken, ilgili öğretmen sendikası ise aylardır okulla ilgili yapılan uyarıların dikkate alınmadığını bir kez daha yineledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Çocuklarımız bu çağda bu duruma düşmeli miydi?””

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bu çağda bu duruma düşmeli miydi?” diye sordu…

20 öğretmen, 318 de öğrencisi olan ve 1961 yılında kurulan okulun betonarmesine çeşitli eklemeler yapılarak günümüze geldiğini anlatan Maviş, uzun zamandır eksikliklerinin ve kolonlarının kötü durumuna ilişkin birçok uyarı yaptıklarını kaydetti.

Kolonların sıvandığı, kapsamlı bir tadilat yapılmadığını anlatan Maviş, depremden sonra gündeme gelen güvenliğin uzun süredir dile getirildiğini anlattı.

Mevcut betonarmede, var olan kolonların üzerine kapasitesi üzerinde ağırlığı olan ek yapıların monte edildiğini ifade eden Maviş, burada çatlamalar meydana geldiğini dile getirdi.

Eğitim Bakanlığı’nın çadırda eğitim çözümünün, hava şartlarından dolayı, veliler tarafından kabul görmediğini belirten Maviş, ‘dönüşümlü eğitime’ geçildiği bilginsi verdi.

Karakol İlkokulu velilerinden çadır önünde eylem:

"Çadır değil okul"

Karakol İlkokulu'nda bir grup veli, çocuklarının çadırda eğitim almasına izin vermediği için eylem yaptı.

Eylemde basın açıklaması yapan 2 veli, yaşananları eleştirdi.

Veli Özlem Akbora, "Savaş halinde değiliz, deprem olmadı ama enkaz altındayız. Çocuklarımızı bu hale soktuğumuz için, yıllarca seçip seçip denetlemediğimiz için özür dilemeye geldik. 40 yıldır verdiğimiz tüm oylar haram zıkkım olsun" dedi.

Okulda 7 depremzede çocuk olduğunu işaret eden Akbora, "Biri çıksın da depremden kaçtınız, normal bir ülke olarak bize sığındınız ama size sunduğumuz şartlar bunlar desin" şeklinde konuştu.

Akbora, "Bu utanç hepimizin, biri gelsin bu çocuklara çadırları anlatsın. Size bunu reva gördük desin. Kimse bana beğenmiyorsan özel okula git demesin. Ne sağlıkta ne de eğitimde özele gitmeyeceğim. Vergilerimi ödüyorsam devlet bana bu imkanları sağlamalı. Bu çocukları hatırlatmaları için ölmeleri mi lazım, onlar melek değil mi?" şeklinde konuştu.

Bazı DAÜ’lülerden: “Liseliler gündüz eğitime gelsin, biz gece gidelim”

Bazı DAÜ Öğretim Üyeleri, Namık Kemal Lisesi’ndeki çadırdaki eğitime alternatif okulun kapılarını liselilere açılabileceğini belirtti.

DAÜ Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Uyguroğlu, “Çadırda eğitime karşı isek bunun için fedakarlık yapmaya hazır mıyız?” diye sordu…

Uyguroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: “Lise öğrencilerinin gece eğitimini de uygun bulmuyorsak, CL binamızı gündüz NKL kullansın, gece biz kullanalım. Biliyorsunuz üniversitelerde ikinci öğretim geceleri ve hafta sonları yapılıyor. Var mıyız?” dedi.

Çavuşoğlu'ndan "çadır sınıflardan" utananlara: "Ülkenin gerçeği bu"

“‘Yönetme kabiliyeti’ bundan ibaret!”