“Bu ülkenin en büyük ihtiyacı sizden kurtulmuş olmak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’nin nisabı sağlayamamasından dolayı ilk denemede toplanamayan Meclis Genel Kurulu, ikinci denemede toplanabildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Genel Kurul’un başlamasının ardından Meclis kürsüsünden bazı açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Sekreteri Şahali, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in yaptığı açıklamaya işaret etti; “Üstel açıklamasında önce genel seçimin 2027’de olması gereken zamanda yapılacağını belirtti, ardından en mantıklı takvimi saptayacağını ifade etti. Burada ciddi bir çelişki var.” dedi.

Üstel’in açıklamalarını ‘akıl karışıklığının ve ne yapacağını bilememenin göstergesi’ olarak yorumlayan Şahali, “Bu konuda size yardıma hazırız. Bu ülkenin en büyük ihtiyacı sizden (hükümetten) kurtulmuş olmaktır.” ifadelerini kullandı.

Şahali, CTP kurultayının, hükümetin varlığına tahammül için gerekçe haline getirilmeyeceğine de belirtti.

Hem seçim yasaklarına takılmamak, hem de hükümetin seçim ekonomisi niyetinin önüne geçmek için erken seçimin bütçeyi geçirdikten sonra yapılması gerektiğine dikkat çeken, “Eğer bütçe geçmeyecek gibiyse bu konuda da yardıma hazırız.” diye konuştu.

Şahali, Başbakan Üstel’e çağrıda bulundu; “Gelin, 22 Mart 2026’da erken seçime gidelim. Başarı, başarısızlık ve en önemli halkın iradesi açığa çıkmış olsun. “ açıklamasında bulundu.