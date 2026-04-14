“Bu ülke kararnamelerle değil, yasalarla yönetilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Örgütlenme, Saha ve Toplumsal Hareketlenme Sekreteri Mustafa Emiroğulları, Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın başında Meclis’in yasama performansına dikkat çeken Emiroğulları, son dört yılda çıkarılan yasalar ile kanun hükmünde kararnamelerin karşılaştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda resmi veri talep ettiğini açıkladı.

“Bir meclisin başarısı yaptığı yasalarla ölçülür” diyen Emiroğulları, ülkenin giderek kararname yönetimine sürüklendiğini vurguladı.

“Meclis devre dışı bırakılıyor”

Emiroğulları, hükümetin yasa üretmek yerine kararnameye yönelmesini eleştirerek, bunun doğrudan halk iradesinin dışlanması anlamına geldiğini söyledi; “Bugün meclis çalıştırılmıyor, toplumun iradesi yok sayılıyor. Bu anlayışın sonu kaostur” ifadelerini kullandı.

“Önce kendinizden kısın”

Ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emiroğulları, hükümetin halktan fedakarlık beklemesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer ekonomik tedbir alınacaksa önce yukarıdan başlanır. Önce kendi maaşlarınızı düşürürsünüz. Temsil giderlerini sıfırlarsınız. O zaman toplum size inanır.”

“Ekonomi yanlış model üzerine kurulu”

Ülkenin ekonomik yapısının sürdürülemez olduğunu savunan Emiroğulları, özellikle kayıt dışılık ve kumar ekonomisine dayalı yapıyı eleştirerek, “Ekonomiyi kumara bağladınız. Bu bir model değildir. Vergi sistemi adaletsiz, kayıt dışı büyüyor. Bu yapı çöker” dedi.

“Hayat pahalılığı kararı masum değil”

Hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemeye de değinen Emiroğulları, bunun ekonomik değil siyasi bir tercih olduğuna dikkat çekerek, “Bu bir tesadüf değil. Toplum dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu karar masum değildir” diye konuştu.

“Toplumun güveni kalmadı”

Hükümetin güven kaybına uğradığını belirten Emiroğulları, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını ifade etti; “Bu hükümetin toplumun karşısına güven verecek hiçbir hali kalmadı” açıklamasında bulundu.

Gelinen noktada çözümün seçim olduğunu vurgulayan Emiroğulları, demokrasinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Artık bu işin sonuna gelindi. Demokrasi yeniden kurulmalı. Bunun yolu da seçimdir” dedi.

“Basını susturamazsınız”

Bilişim ve ceza yasalarında yapılmak istenen değişikliklere de değinen Emiroğulları, bunun ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirterek, “Basını susturmak toplumu karanlığa götürür. Biz bunu kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda TDP’nin yönetmeye hazır olduğunu vurgulayan Emiroğulları, şeffaflık ve hesap verebilirlik sözü verdi; “Bu ülkenin kaynakları var. Ama halk için kullanılmıyor. Biz gelirsek önce şeffaflığı sağlayacağız, sonra bu düzeni değiştireceğiz” dedi.