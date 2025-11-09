Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Norveç’in Kıbrıs’a yönelik 65 yıl önce başlattığı silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, adanın güneyinde son dönemde artan silahlanma ve askeri işbirliği girişimlerinin kalıcı barışa hizmet etmediğini vurguladı.

Erhürman, söz konusu gelişmenin yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da lehine olmadığını belirterek, “Bu tarz adımlar bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarına olumsuz yansımaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, içinde bulunulan dönemin çözüm arayışlarını destekleyen bir atmosfer gerektirdiğine dikkat çekerek, “Çözüm arayışı konusunda samimiyet varsa fark edilmelidir ki, bu dönemde ihtiyaç daha çok silahlanma değil, daha fazla diyalog ve uzlaşı kültürünün yeşermesidir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Erhürman, “Adil ve kalıcı bir çözüme samimiyetle katkı koymak isteyen herkes bu konuya hassasiyet göstermelidir” dedi.