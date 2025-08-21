"Bu ranta izin vermeyeceğiz, gerekirse hukuki süreç başlatacağız"

Kıbrıs Taksi Dernekleri Federasyonu Asbaşkanı Seydi Polat, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin seçim yasakları öncesinde yeni T izinleri vermeye hazırlandığına vurgu yaparak, izinlerin verilmesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Federasyon Asbaşkanı Polat, 30 Temmuz'da Federasyon olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yla görüştüklerini ve görüşmede sektördeki sorunların konuşulduğunu aktardı, "Bu görüşme sanki sorunların çözülmesi değil de, yeni T izinleri verilmesi diye anlaşıldı" dedi.

Polat açıklamasının devamında, "Bu ranta taksi sektörü sessiz kalmayacak, hukuksal süreci başlatacak ve gerekirse süresiz eyleme gidilecektir" ifadelerine yer verdi.