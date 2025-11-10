“Bu protokol tekelleşmeye yol açacak”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis kürsüsünde fiber optik projesine ilişkin yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirerek protokolün serbest rekabeti ortadan kaldıracağını söyledi. Talat, “Bu protokol tamamen tekelleşmeye yol açacak” dedi.

Elektronik Haberleşme Yasası’nın ilk halinde BTHK’nın haberleşme alanının patronu olarak konumlandırıldığını ve her operatörün fiber optik altyapı kurabildiğini hatırlatan Talat, “Eğer o yasanın ilk hali uygulanmış olsaydı bugün memleketin birçok yerinde fiber optik alt yapı döşenmiş olacaktı” ifadelerini kullandı.

Talat, 2016’daki yasal değişiklikle fiber optik altyapı kurma yetkisinin Bakanlar Kurulu’na devredildiğini belirterek, “Bu protokol mantığı tersine çeviriyor. Tarifeleri belirleme yetkisini BTHK’dan alıyorsunuz. Bu şirket hem alt yapıyı kuracak hem perakende piyasasına girerek diğer şirketlerin sahip olmadığı olanaklara sahip olacak. Bunun serbest rekabeti öldüreceğinin farkında değil misiniz?” diye sordu.

Talat, “Neden halkı 25 yıllığına tek bir yerden hizmet almaya mahkûm ederek bir tekel yaratıyoruz?” sorusunu sordu.