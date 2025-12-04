“Bu kadar kokuşmuşluk yeter, derhal istifa edin!”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, son dönemde bürokraside ortaya saçılan skandalların siyasi iradeden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek, soruşturmaların bu bilinçle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Çeler, geniş bir alana yayılan rezilliklerin yalnızca idari bir mesele gibi gösterilemeyeceğini ifade ederek, “Müsteşarları, müdürleri ve komisyon başkanları zan altında olan hiçbir siyasi makam sahibinin orada bir dakika daha oturmaya hakkı yoktur” dedi.

Skandalların ayyuka çıkmasının ardından “düğmeye bastık” algısıyla sürecin geçiştirilemeyeceğini söyleyen Çeler, “Bu kadar kokuşmuşluk ve rezillik yeter. Derhal istifa edin ve arınıp aklanmadan dönmeyin” çağrısında bulundu.