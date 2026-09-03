“Etkilenen aileler için hukuki ve psikolojik destek hattı oluşturduk”

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyet, kayıp yakınlarını Girne’de ziyaret ederek, aileleri dinledi. Denktaş, ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yakınlarını kaybeden veya halen haber bekleyen kişilerin yaşadığı acının tarif edilmesinin güç olduğunu söyleyen Denktaş, yalnızca yaşanan kayıplara değil, benzer olayların tekrar yaşanmaması için ülkedeki eksikliklere de odaklanılması gerektiğini ifade etti. Denktaş, son günlerde bu yönde araştırma yaptıklarını ve elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Denktaş, facianın yaşandığı ilk saatlerde yapılan müdahaleye ilişkin bazı soruların yanıtlanması gerektiğini söyleyerek, kaza günü bölgede limana ait bir palamar ile Sahil Güvenlik botlarının bulunduğunu ancak yolcuların taşınmasında daha çok sivil araçların kullanıldığının görüldüğünü dile getirerek, mevcut müdahale kapasitesinin yeterli olup olmadığının ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Deniz ulaşımındaki acil durum prosedürlerinin yeniden ele alınması gerektiğini dile getiren Denktaş, yolculara uçaklarda olduğu gibi can yeleklerinin yeri ve acil durumda yapılacaklara ilişkin sefer öncesinde bilgi verilmesini sağlayacak düzenlemelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Soruşturma yalnızca kaptan ve mürettebatla sınırlı kalmamalı”

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamının geniş tutulması gerektiğini söyleyen Denktaş, geminin geçmişteki onarımları, denetimleri, teknik raporları ve sefere çıkmasına izin verilmesine kadar uzanan sürecin bütün yönleriyle araştırılmasını talep etti. Denktaş, “Bütün bu halkaların tek tek yargımız ve polisimiz tarafından soruşturulması ve araştırılması gerekir.” dedi.

Yapılacak soruşturmanın yaşanan acıyı ortadan kaldırmayacağını ancak benzer faciaların tekrarlanmaması açısından önemli olduğunu kaydeden Denktaş, TAM Parti olarak ailelerin ihtiyaç duyacağı hukuki ve psikolojik desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasına ilişkin bir soru üzerine ise Arıklı’nın kazada hukuki açıdan suçlu olup olmadığının soruşturmayla ortaya çıkacağını söyledi. Denktaş, “Mesele suçlu veya suçsuz olması değildir, sorumluluktur. Bu makamda oturuyorsanız sorumlusunuzdur.” ifadelerini kullandı.