“Bu hükümetin önceliği halk değil”

CTP Milletvekili Filiz Besim, hasta bakıcı eksikliğine dikkat çekerek “Öncelik halkın ihtiyaçları olmalıdır” dedi, geçmişte başlattıkları çalışmaların devam ettirilmediğini ve UBP-YDP-DP hükümetinin bu konuda duyarsız davrandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim, “2018 yılında hastanelerimizde ciddi bir hasta bakıcı eksikliği olduğunu tespit ettik ve hemen bir çalışma başlattık. 2019 sonunda hükümetten ayrıldığımızda hastanelerde 80 hasta bakıcı görev yapıyordu. Yasal altyapısını tam anlamıyla tamamlamaya süremiz yetmemişti; ancak sağlık böyle bir alandır: Önce hayat kurtarılır, mevzuat sonra tamamlanır.” dedi.

Hükümetten ayrılmalarının ardından hasta bakıcıların dağıtıldığını ve çoğunun işsiz kaldığını ifade eden Besim, “Ne yazık ki biz hükümetten ayrılır ayrılmaz hasta bakıcılar dağıtıldı, adeta perişan edildi. Kimileri taşeron üzerinden kötü koşullarda çalıştırıldı, çoğu evine geri döndü. Hastaneler yeniden vergisiz, eğitimsiz, kayıt dışı bir düzenin döndüğü mekanlara dönüştü. Belli ki birileri bu düzenden memnundu.” ifadelerini kullandı.

Besim, Meclis’te konuyu gündeme taşıdıklarını hatırlatarak, “İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası üzerine yaptığımız düzenleme ile 100 adet ‘Hasta Bakıcı’ kadrosu oluşturduk. Ardından aynı kadroları Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat Yasasına da koydurduk; bakım evleri, engelli merkezleri ve çocuk yuvaları için.” dedi.

Ancak bu kadroların açılmadığını belirten Besim, “Kadrolar açılmadı. Buna karşılık işçi ve sözleşmeli pozisyonlar, seçim dönemlerinde siyasi rant için dolduruldu. Çünkü hastanelerdeki ve bakım merkezlerindeki kayıt dışı, vergisiz, rant üreten düzeni bitirmek belli ki birilerinin işine gelmiyordu.” diye konuştu.

Bir komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya kadroların neden açılmadığını sorduklarını belirten Besim, “Aldığımız yanıt şuydu: ‘Önceliğimiz değil.’” ifadesini aktardı.

Besim, “Biz halkın ihtiyacını savunmaya devam ediyoruz. Ama açık ve net: Bu hükümetin önceliği halk değil. Ve işte bu nedenle, en kısa zamanda bu hükümetin gitmesi şarttır.” diye konuştu.