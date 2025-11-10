“Bu hükümet bir yıl sonrasını dahi öngörebilecek kapasiteyi yitirdi”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis kürsüsünde fiber optik protokolüyle ilgili yaptığı konuşmada, hükümetin hazırlıksız davrandığını ve maliyet hesaplaması yapılmadan adım atıldığını söyledi. Özdenefe, konuyla ilgili birçok soru sorulduğunu ve en önemlisinin de “Protokol imzalanmadan önce maliyetle ilgili bir çalışma yaptınız mı?” sorusu olduğuna dikkat çekti.

Hazırlık yapılmadan atılan adımların devlete zarar verdiğini belirten Özdenefe, “Giderayak bir hükümet ve gitmeden önce ne yaparsam yanıma kar kalır algısıyla hareket ediyorlar. Bu halkın 25 yıl sonrasını bırakın, 1 sene sonrasını dahi düşünecek durumda değiller çünkü 1 sene sonrasını öngörebilecek kapasiteyi çoktan yitirmiş mevcut hükümet” ifadelerini kullandı.

Özdenefe, protokolle ilgili birçok soru işareti bulunduğunu belirterek, “Bu anlaşma ile ilgili akıllar karışık, maliyetle ilgili de bilgi yok. Kaç paradır, maliyeti nedir Erhan Arıklı?” sorusunu sordu.

Özdenefe, “Bu anlaşma özünde tekelleşmeyi getirecektir.” diye konuştu.