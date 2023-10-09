“Bu hastalıklar gelişmemiş ülkelerde baş gösterir”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Uzmanlar, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ölüm nedenlerinin birinci sırasında yer alan kalp ve damar hastalıklarının yaş ortalamasının 40’a kadar düştüğünü belirtti, bu tip hastalıkların gelişmemiş ülkelerde baş gösterdiğine dikkat çekti.

“Kalp damar hastalıklarını önlemek bizim elimizdedir” diyen uzmanlar, sağlıklı yaşam, düzenli egzersiz ve tütün kullanımından uzak durulması gerektiğini belirtti, “Gelişmemiş ülkelerdeki yaşam şekli, beslenme tarzı ve tütün tüketimi fazladır. Gelişmiş ülkelerde tütün tüketimi minimum düzeydedir, yaşam tarzları daha farklıdır” vurgusu yaptı.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Op. Dr. Hasan Birtan, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de ölüm nedenlerinin başında yer aldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Birtan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yılda 3 bine yakın anjiyo, 300’e yakın da kalp damar ameliyatı belirtti.

Kalp damar hastalıklarının önlenebileceğinin altını da çizen Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Hasan Birtan, bunun sağlıklı bir yaşamla mümkün olabileceğini ifade etti. Birtan, gelişmemiş bir ülke olduğuna da vurgu yaparak, bu hastalıkların önlenemediğini sözlerine ekledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, kalp damar hastalıklarında yaş aralığının ortalama 40-60 yaş olduğunu belirtti, daha küçük yaşlardaki hastaların da kalp krizi şikayeti nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

“Yılda 3 bine yakın anjiyo, 300’e yakın da kalp damar ameliyatı yapıyoruz”

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Birtan, Kalp damar hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer aldığını söyledi. Birtan, yapılan istatistiklerde dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin kalp damar hastalıklarından tedavi gördüğünü, her yıl 20 milyona yakın kişinin de bu hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti. Op. Dr. Hasan Birtan, “Ülkemizde bu konuda net bir istatistik yok ama bizim hastane içinde yaptığımız istatistiklerde her yıl bizim ülkemizde yaklaşık 3 bine yakın anjiyo yapılıyor. 300’e yakın da kalp damar ameliyatları yapıyoruz” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Birtan, verdiği bilgide 2023 yılı içerisinde şu ana kadar 2 binin üzerinde anjiyo, 250’ye yakın da kalp damar ameliyatları yapıldığı bilgisini de verdi.

“Kalp damar hastalıklarını önlemek bizim elimizde”

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Birtan, kalp damar hastalıklarının özellikle 2000’li yıllardan sonra yaygın hale geldiğini aktardı, bireylerin pasif yaşam şekline geçişi, düzensiz beslenme ve sigara tüketiminin hat safhaya ulaşmasının bu hastalıkları tetiklediğini söyledi. “Kalp damar hastalıklarını önlemek bizim elimizdedir” diyen Dr. Hasan Birtan, sağlıklı beslenmenin ve her gün düzenli olarak spor yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Gelişmemiş ülkeyiz...”

Op. Dr. Hasan Birtan, kalp damar hastalıklarını önleyebilmek adına Kıbrıs’ın kuzeyinin başarı oranının az olduğuna vurgu yaparak, bu konuda gelişmemiş bir ülke olduğumuzu söyledi. “Bu hastalıkların baş gösterdiği ülkeler, gelişmeyen ülkelerdir. Çünkü gelişmemiş ülkelerdeki yaşam şekli, beslenme tarzı ve tütün tüketimi fazladır. Gelişmiş ülkelerde tütün tüketimi minimum düzeydedir, yaşam tarzları daha farklıdır” şeklinde konuştu.

“En standart ameliyatlardan, en üst düzey operasyonlara kadar yapıyoruz”

Anjiyo ve kalp damar ameliyatlarının Avrupa’daki başarı düzeyiyle aynı olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Birtan şöyle devam etti: “Anjiyo ve ameliyatlardaki başarı düzeyimiz Avrupa’daki başarı düzeyindedir. O konuda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bilindiği üzere, 2019 yılından beridir de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp nakilleri yapılmaktadır. Yani en standart ameliyatlardan, en üst nakle kadar operasyonlar yapmaktayız. Bilindiği gibi bize alınan son teknoloji bir tomografi cihazı vardır. Böylelikle sanal anjiyoların çekimi de hastanemizde artık yapılmaktadır. Bununla birlikte hedeflenen kalp damar hastalıklarında yapılan tetkiklerin, tüm dünyada yapıldığı gibi bizim hastanemizde de yapılmasıdır ve erken teşhistir, bununla birlikte çok daha fazla hayat kurtarabilmektir.”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış:

“Kalp damar hastalıklarında yaş ortalaması 40 ila 60 yaş …”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, kalp damar hastalıklarında yaş aralığının oransal olarak 40-60 yaş olduğunu belirtti, daha küçük yaşlardaki hastaların da kalp krizi şikayeti nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Varış şöyle konuştu:

“Ülkemizde kalp damar hastalıkları en yaygın ölüm sebepleri arasındadır. Erken yaşta tüketilmeye başlanan tütün ürünleri ve sağlıksız beslenme kalp damar hastalıklarını tetikliyor. Kalp damar hastalıkları için erken teşhis çok önemlidir. Kişinin kalp fonksiyonları bozulmadan müdahale yapmak hayat kurtarıyor. 35-40 yaşlarında hastaların damarlarının tıkanık halde olduğunu bile görüyoruz. Bunları engellemek için sürdürülebilir düzenli beslenme tarzı, düzenli egzersiz yapılması, sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanılmamasıyla mümkün olabilir. Kalp damar hastalıklarının baş gösterdiği yaş ortalaması 40-60 yaş aralığıdır ancak 28-30 yaşlarında kalp krizi geçiren hastalar bile geliyor.

“Covid-19 aşılarıyla ilgili kanıtlanmış bir şey yok”

Covid-19 aşılarının oluşturduğu soru işaretlerine de değinen Dr. Eser Varış, Covid-19 aşılarının kalp damar hastalıklarını tetikleyip, tetiklemediğini öğrenebilmek için bilimsel çalışmaların tamamlanması gerektiğini söyledi. Henüz böyle bir şeyin kanıtlanmadığını söyleyen Varış, “Şunu söyleyebiliriz ki, enfeksiyon hastalıkları genel olarak vücutta bir pıhtılaşmaya meyil oluşturur. Bunu ancak Covid-19 ile bu şekilde ilişkilendirebiliriz” dedi.