“Bu bir ihmal veya gecikme değil, vurdumduymazlıktır”

Gazimağusa Namık Kemal Lisesi (NKL) Okul Aile Birliği (OAB), 6 Şubat depreminden sonra boşaltılan okul binasının güçlendirme çalışmalarının durma noktasına geldiğini belirterek, yetkilileri görev davet etti.

Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapılan protokol gereği okul binasının güçlendirme çalışmalarının 7 ay önce tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, bu eğitim yılının kaçırıldığını, ancak en geç önümüzdeki eğitim öğretim yılı başlamadan binanın teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

Birlik, 2,5 yıl önce 400 öğrenci kapasitesi olan Yınpaş Metin Derinel Lisesi’ne NKL’nin 1091 öğrencisinin yerleştirildiğini vurgulayarak, çocukların çağ dışı koşullarda eğitim görmeye mahkum edildiğini ifade etti.

Namık Kemal Lisesi, Okul Aile Birliği, müdür, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okul binası önünde basın açıklaması yapıldı.

Köseoğlu: Mevcut süreç öğrenci ve öğretmenler için çok sıkıntılı

NKL Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, okulun 3 Mart 2023 tarihinde Birliğin aldığı kararla kapatıldığını, 24 Mart 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında öğrencilerin Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne aktarıldığını söyledi.

Köseoğlu, mevcut eğitim sürecinin gerek öğretmenler gerek öğrenciler açısından çok sıkıntılı olduğunu kaydetti.

Köseoğlu, okulda yapılan tadilatın büyük bir yavaşlama içerisinde olduğunu, Milli Eğitim Bakanı’nın okulun Şubat 2026’da bitirileceği açıklaması yaptığını, ancak çalışmaların durma noktasına geldiği süreçte bunun mümkün olmayacağının görüldüğünü söyledi.

Köseoğlu, sözü edilen tarihte okulun tadilatının tamamlanmasının zor göründüğünü belirterek, okulun 2026-2027 eğitim yılı öncesinde haziran gibi bitirilmesini istediklerini söyledi.

Köseoğlu, “İki buçuk yıl önce, , 400 öğrenci kapasitesi olan Metin Derinel Lisesi bünyesine yerleştirilen Namık Kemal Lisesi’nin 1091 öğrencisi, tabi ki okul binasına sığmamıştır. 691 öğrencimiz, okul bahçesine yerleştirilen 27 konteyner sınıfta, toz toprak içinde, sağlıksız ve çağ dışı koşullarda eğitim görmeye mahkum edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği hiçe sayılmaktadır.Çocuklarımız çağdaş ve sosyal eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Bize geçici denilen bu koşullar maalesef kalıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Namık Kemal Lisesi’nin güçlendirme çalışmaları, bilinçli bir ihmaller zinciri nedeniyle gerçekten durduruldu mu?” diye soran Köseoğlu, okulun tadilatı için ihtiyaç duyulan 39 Milyon TL’nin, Deprem Fonu’ndan karşılanmış olmasına rağmen neden hala bitirilmediğini de sordu.

“Bu bir ihmal değil, açıkça bir vurdumduymazlıktır, bu bir gecikme değil, eğitime yönelik bir saygısızlıktır.” diyen Köseoğlu, yetkililere, “Deprem Fonu’ndaki parası yıllardır hazır olan okulumuzun inşaatını ve güçlendirme çalışmalarını ivedilikle tamamlayınız.” çağrısında bulundu.

Köseoğlu, “Namık Kemal Lisesi sadece bir okul değildir; Mağusa’nın hafızasıdır, kimliğidir, geleceğidir” dedi.

Bilgehan: Çocuklar, konteynerlerde sağlıksız ve altyapısız koşullarda eğitim görüyor”

Namık Kemal Lisesi Öğrenci Konseyi adına konuşan Hasan Bilgehan Namık Kemal Lisesi’nde sadece yarım dönem eğitim gördüğünü belirterek, ”Şu anda Metin Derinel Lisesi’nde Namık Kemal Lisesi armasını göğsümzüde acısını içimizde yaşıyoruz” dedi.

Bilgehan, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde konteynerlerde sağlıksız ve altyapısız koşullarda eğitim gördüklerini ifade etti.

Billuroğlu: “Bizim çağrımız; bir an önce okulumuza dönmektir”

NKL Müdürü Ahmet Billuroğlu da, 2026-2027 eğitim yılına kendi okullarında başlama umuduyla mücadele ettiklerini söyledi.

Billuroğlu, binayı en kötü senaryoda yeni eğitim yılına hazırlanabilmek için haziran ayında teslim almaları gerektiğinin altını çizerek, mevcut süreçte öğrenci kapasitesi nedeniyle çok ciddi disiplin olayları ve sorunlarla iç içe olduklarını söyledi.

Billuroğlu, öğretmenlerin motivasyonlarının azaldığını, alt yapı sorunlarıyla uğraştıklarını belirterek, “Bizim çağrımız; bir an önce okulumuza dönmektir” dedi.