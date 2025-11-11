Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin öğretmenlere yönelik uygulamalarına sert tepki gösterdi. Parti açıklamasında, “Bu baskı düzenine son vereceğiz! Hükümet makamlarındakiler, yasalar çerçevesinde demokratik eylem hakkını kullanan öğretmenlere adeta savaş açtı!” denildi.

CTP açıklamasında, “Yasal yetkilerini aşarak öğretmenlerimize önce grev yasağı getirenler, şimdi de 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatarak baskıcı ve faşizan bir tutum sergilemektedir. Anayasal haklara ve yasal sınırlara yönelik bu saldırılar kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.

Parti, açıklamasını “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, öğretmenlerimizin ve demokratik, laik, çağdaş eğitime sahip çıkan halkımızın yanında; yasa tanımaz bu hükümetin karşısındayız.” açıklamasını yaptı.