Kıbrıslı gençler, 19 Mart Küresel İlkim Grevi’ne katıldı. Sosyal medya üzerinden çevre ve küresel ısınmaya karşı uyarıcı mesajlar veren gençlerin paylaşımı şöyle:

Boş vaatler istemiyoruz!

İklim aktivisti Greta Thunberg’in çağrılarıyla bugün tüm dünyada yapılan 19 Mart küresel iklim grevine Kıbrıslı gençler olarak biz de katıldık. Dünya ısınmaya devam ettikçe elimizdeki zaman da azalıyor. Küresel ısınma burada, gerçek ve her geçen gün bizi daha da etkiliyor. Elinde bunu değiştirme gücü olan yetkililer de isteklerimizi görmezden gelmeye devam ediyor. Kıbrıslı gençler olarak bize daha az karbonlu bir dünya bırakılmasını ve kısa süreli sonuçlar yerine uzun vadeli planların öne sunulmasını talep ediyoruz. Fosil yakıtlar için yapılan yatırımlar durdurulmalı, işçilerin iyiliği ayrıcalık gösterilerek iklim politikaları yapılmalı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde çevreye zarar vermenin suç olduğu yasa olarak geçmelidir.

No more empty promises!

With the efforts of climate activist Greta Thunberg, today we joined the global climate strike as the Cypriot youth. As the Earth keeps getting warmer, we are running out of time. Global warming is here, real and it affects us more every passing day. Those in power continue to ignore our demands. As Cypriot youth, we wish for a world with less carbon footprint and instead of short-term plans we request long-term solutions. Our requests are to end all investments in fossil fuels, design climate policies that consider the welfare of workers and commit to making ecocide an international crime at the International Criminal Court.