“Biz artık bir tek şeyi söylüyoruz, hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Eğitimde yaşatılan kriz ve çıkış yolları!” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

Kamu okullarının açılışlarının ertelenmesi yönündeki kararın üzerinden 3 gün geçtiğini belirten Erhürman, “3 gündür kamu okullarında eğitim başlamamış durumda. Hep aynı şey konuşuluyor: Keşke tek sorun erteleme olsaydı. Keşke, erteleme kararı Cumartesi gününe bırakılmasaydı, erteleme kararının nasıl telafi edileceği belirtilerek açıklansaydı” dedi.

CTP olarak her zaman vurguladıkları konunun, “eğitimde fırsat eşitliği” olduğunu belirten Erhürman, “Eğitimle, geleceği kuruyorsunuz. Bunun her bir çocuğun, hem de toplumun geleceği üzerinde yaratacağı olumsuzlukları konuşmak bile içimizi yakacak bir şeydir” ifadelerini kullandı.

“Bırakın özel – kamu okulları arasındaki eşitsizliğin ortadan kalkması için adım atmayı, okullar açılmadı”

Uzun bir süredir kamu ve özel okullar arasında fırsat eşitsizliği oluştuğunu anımsatan Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP son seçimden bu yana aralıksız şekilde, en azından tam gün eğitime geçmek suretiyle bu uçurumu bir miktar olsun kapatmanın yollarını anlatıyor. Ancak sözünü ettiğimiz, geçen yıl uygulanan ‘sözde’ tam gün eğitim modelli değildi” vurgusu yaptı.

Erhürman, özel ve devlet okulları arasındaki eşitsizlikle ilgili, “Bırakın eşitsizliğin ortadan kalkması için adım atmayı, okullar açılmadı” dedi.

“Bir takım veriler paylaşmak istiyorum” diyen Erhürman, “Bu veriler bile, özel ve kamu okulları arasındaki uçurumun daha da büyüdüğünü, kamu okulların kendini içinde bile uçurumlar yaratmaya başladığını açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu.

Okulların güncel durumlarıyla ilgili veriler paylaştı…

“6 Şubat’tan bu yana geçen uzun süreyi değerlendirerek bu rakamlara bakmak lazım” diyen Erhürman, şu verileri paylaştı:

Güçlendirme çalışmaları nedeniyle kullanılamaz durumdaki okul sayısı: 28

Güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısı: 20

Tadilatı devam eden okul sayısı: 8

Boşaltılan sınıf sayısı 294

Toplam kurulan konteyner/prefabrik sınıf sayısı 218

“Girin o konteyner/prefabrik sınıflara, kendinizi 7 – 8 yaşındayken nasıl hissedeceğinizi test edin”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “prefabrik” olarak lanse ettiği “konteyner” sınıflarla ilgili konuşan Erhürman, “O sınıflara girenler bilir. Kötü bir şey söylemek istemem. Herhangi bir çocuk güvensiz bir binada bulunacaksa, elbette konteynerde bulunmasını tercih ederim. Ama girin o sınıflara. Bir de binadaki sınıflara girin. Kendinizi 7 – 8 yaşındayken nasıl hissedeceğinizi test edin. Bir fark olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Konteyner sınıflar geçicidir denilse de aslında çok da geçici olmama ihtimali maalesef mevcut”

“O sınıflarda da ders verilir, bir şey fark etmez” şeklindeki yaklaşımın yanlış olduğunu belirten Erhürman, “Eğitim ortamı diye bir kavram var. Alacağınız eğitimin kalitesini belirler. Bunlar geçicidir denilse de aslında çok da geçici olmama ihtimali maalesef mevcut” dedi.

Lefkoşa’da 2 yıl önce hizmete giren 2 okulda da prefabrik sınıflar kurulduğunu belirten Erhürman, söz konusu sınıfların sadece “güvenlik” amacıyla kurulmadığının, bunun sözünü ettiği 2 okulla tescillendiğine dikkat çekti.

“Nüfusu bilmezsek, konteyner sınıflar geçici olmayacak, sayıları daha da artacak”

Erhürman, “Arkadaşlar bu ülkede eğer nüfusu bilmezsek, planlama yapmazsak, açık iddiamdır. Bu ülkede konteyner sınıflar geçici olmayacak sayıları daha da artacak. Biz planlama yapamaz, kaç öğrencimiz olacak şeklinde bir bilgiye ulaşamaz noktaya geldik. 2020 – 21 yılları, bu ülkede nüfus açısından dönüm noktasıdır. Önceki yıllara kıyaslanamayacak derecede arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu konteyner sınıflardan oluşan okullara gidin, sadece sınıf var. Yeni yapılan binalarda bile bahçesinde 1 ağaç olmayan okullar var” şeklinde konuştu.

“220 kişi, hiçbir koşul aranmadan, çok muhtemel ki partizanca istihdam edilecek”

Konuşmasına, öğretmen eksikliği konusuna değinerek devam eden Erhürman, “İlköğretimde atanması beklenen öğretmen sayısı 240. Geçici öğretmen atanmasını bekliyoruz. UBP Kurultayı dolayısıyla okulların açılması geciktirildi deniliyor ya, 240 öğretmen adayına geçici vaadinde bulundunuz. Diyelim ki planlayamadınız, hiç olmazsa bir sınavla yapın. Bu öğretmenlerin 20’si AÖA’dan gelecek. Geriye kalan 220 kişi, hiçbir koşulun olmadığı yerde, çok muhtemel ki partizanca istihdam edilecek insanlar olacaklar. Bu kabul edilebilir bir şey değil” şeklinde konuştu.

“Peki orta öğretimde geçici öğretmenlerle doldurulması gereken 34 rakamı çıktı?” sorusuna da yanıt arayan Erhürman, “Bunların da münhalle alınması gerektiğini sendika söyledi. Hayır, gerek yoktur dediler. Neden? Geçici almak için. Bu da siyasi hesaplarla yapılan bir iş” dedi.

“Kamu okullarındaki sınıflarda 40 kişi, özel okullardaki sınıflarda 20 kişi olacak, biz de fırsat eşitliği sağladığımızı iddia edeceğiz”

Okullardaki öğrenci sayılarına dikkat çeken Erhürman, “Lefkoşa’daki okulların sınıflarında 40 öğrenciden söz ediyoruz. Gönyeli İlkokulu’nda toplam 850 civarı öğrenci olacak. Peki özel okullarda? Özel okullardaki sınıflarda öğrenci sayıları 20 olacak. Biz de çocuklarımıza fırsat eşitliği sağladığımızı iddia edeceğiz. Kimse bana hikaye okumasın” ifadelerini kullandı.

“23 yeni okul yapıldığı iddiası gerçek değil… Devlet bütçesiyle 4 okul yapıldı”

İnşa edilen okul sayıları ve bütçelere ilişkin örnekler de veren Erhürman, “Şimdi vereceğim örneklere, muhtemelen şu yanıt verilecek: 6 Şubat depremlerinden sonra şu oldu, bu oldu, şu kadar okul yaptım, bilmem ne… Elimde net liste var. Bu liste şunu gösteriyor; 23 yeni okul yapıldı iddiasının açılımı şu: 8 okul yapıldı, iş insanları tarafından yapıldı. Belediyelerin ve iş ihsanlarının katkılarıyla yeni derslikler yapıldı, 1 okul evkaf tarafından yapıldı, 2 okul Çatalköy ve Değirmenlik belediyeleri tarafından yapılıdı. Devlet bütçesinden yapılan okul sayısı sadece 4. Biri de 2020’de hizmete başlamıştır. Şunu asla küçümsemem, iş insanları ve belediyelerle görüşüp okul sayısını arttırırsınız. Ama 20 okul yaptım deyip aslında 4 okul yaptığınızı hiçbir ayrıntıyla anlatmazsınız, bunu kabul etmem” şeklinde konuştu.

CTP’li belediyelerin eğitime harcadığı rakamlar…

CTP’li belediyelerin, kendi bütçeleri üzerinden eğitime ne kadar harcama yaptığı konusunu çalıştıklarını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Örneğin Değirmenlik Belediyesi… Bu dönem içerisinde toplam 33 derslik yaptı. Ayrıca köy kadın kursu için ayrı bir bina yaptı. Hani bütçeler konuşuluyor ya… Değirmenlik Belediyesi’nin mevzuata göre eğitime yapması gereken harcama, bütçesinin yüzde 15’i oranında. Yani 400 bin TL. Peki belediye Şubat ayına kadar eğitime ne kadar harcama yaptı? 4 buçuk milyon TL!”

Erhürman, CTP’li belediyelerin eğitim için mevzuata göre ayırmaları gereken bütçeleri ve gerçekte harcanan miktarları şöyle sıraladı:

Değirmenlik Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 400 bin TL, harcadığı rakam 4,5 milyon TL

Çatalköy Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 750 bin TL, harcadığı para 20 milyon TL.

Dikmen Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 300 bin TL, harcadığı para 1,5 milyon TL.

Mağusa Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 2,5 milyon TL. GMTMK’da yapılacak Şampiyon Melekler spor salonu için bu para ayrıldı. Ekstra 4,3 milyon TL eğitime harcandı.

Akdoğan Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 87 bin TL, harcadığı para 1,6 milyon TL.

Lefke Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 300 bin TL, harcadığı para 973 bin TL.

Girne Belediyesi: Mevzuata göre eğitim için harcaması gereken rakam 1,2 milyon TL, harcadığı para 12 milyon TL.

“Bütçe dediğiniz şey, önceliklere göre kontrol etmektir. Sizin önceliğiniz okul mu? Partizanca istihdamlar mı?”

Rakamları paylaşmasının ardından konuşan Erhürman, “Bütçe dediğiniz şey şudur; kontrol önceliklere göre yapılır. Nedir sizin önceliğiniz? Okullar mı, partizanca istihdamlara harcamak mı? Lüks yatırımlara harcamak mı? Bu sizin tercihiniz. Önceliğiniz bu değilse, o zaman çocukları sokakta bırakırsınız. Siyasi rant elde etmek amacıyla çocukları perişan edersiniz” dedi.

CTP ne yapacak?

“Bu memlekette kıyamet kopuyor arkadaşlar” diyen Erhürman, “Bu zihniyetten kurtulmak gerek. CTP ne yapacak? Ayrıntısına girmek istemem ama CTP eğitim politikaları ile ilgili çalışmasını, 2 eğitimci aktif üyesiyle 55 çalışma toplantısı ve 2 geniş katılımlı çalıştay gerçekleştirerek oluşturuldu. Biz bunları gerçekleştirirken ‘ya eğitimle mi ilgileniyorsunuz’ diyorlardı. Bu çalışma hazırdır. Parti Meclisi’nden geçmesinin ardından kamuoyuyla paylaşacağız. Ölçme değerlendirmeden tutun, dil öğretimine. Tam gün eğitime geçmek için kaç yıl içinde kaç lira harcanmasına kadar her şeyin çalışıldığı bir metin ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“Biz artık bir tek şeyi söylüyoruz, hazırız”

“Biz artık bir tek şeyi söylüyoruz, hazırız” diyen Erhürman, “Seçim olur, vatandaş bize oy vermez, kendi taktiridir. Ama bu memleketin felaketten kurtulmasının tek yolu var, bu zihniyetin bir an önce gitmesidir. Hade kendimizden geçtik, çocuklarımızdan geçmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.