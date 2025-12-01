Biyologlar Derneği: “HIV ile mücadelede şeffaf ve sürdürülebilir politika zorunludur”

Biyologlar Derneği, Human Immunodeficiency Virus (HIV) ile mücadelede şeffaf ve sürdürülebilir politikanın zorunluluğuna dikkat çekti.

Biyologlar Derneği Eğitim ve Araştırma Sorumlusu Sedef Gürsoy Kutlu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, HIV’in küresel ölçekte hâlen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın kuzeyinde HIV takip süreçlerinin güçlendirilmesi, şeffaflaştırılması ve tedaviye güvenli erişimlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Kutlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 yılı temasının “Kesintileri aşmak ve AIDS mücadelesini dönüştürmek” olduğunu hatırlatarak, küresel verilerin 40,8 milyon kişinin HIV ile yaşadığını, yıllık 1,3 milyon yeni enfeksiyon görüldüğünü ve 630 bin kişinin HIV’e bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini ortaya koyduğunu belirtti. Kutlu, damgalanma, gecikmiş tanı ve koruyucu hizmetlerdeki eksikliklerin hâlen ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.

Adanın kuzeyinde HIV’in bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer aldığı ifade eden Kutlu, ada içi hareketlilik ve artan dış göçün bulaşıcı hastalıkların dinamiklerini değiştirdiğini, bu nedenle güçlü, güncel ve şeffaf bir izlem sistemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler bulunmasına rağmen HIV ile yaşayan bireylerin hâlâ sosyal ve kurumsal dışlanma, şiddet ve gizlilik ihlalleriyle karşılaşabildiğini belirten Kutlu, bu durumun tedaviye erişimi ve tedavi sürekliliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Damgalanma kaygısı sağlık hizmetine başvuruyu geciktiriyor”

Kutlu, önceki yıllarda HIV ile yaşayan bireylerle yaptığı anket çalışmasına göre; damgalanma kaygısının sağlık hizmetine başvuruyu geciktirdiğini, gizlilik konusunda güvensizlik yaşandığını ve psikososyal destek hizmetlerinin yetersiz bulunduğunu açıkladı. Kutlu, Sağlık Bakanlığı’nın HIV ile yaşayan bireylerin sorunlarına yönelik attığı adımlar, güncel ulusal HIV stratejisinin mevcut olup olmadığı ve risk gruplarına yönelik eğitim programlarının güncelliği gibi konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

HIV ile yaşayan bireylerin damgalanmadan korunması, gizlilik haklarının gözetilmesi ve tedaviye güvenli erişimlerinin sağlanmasının çağdaş bir sağlık sisteminin temel gereği olduğunu vurgulayan Kutlu, adanın kuzeyinde daha şeffaf ve sürdürülebilir bir HIV politikası oluşturulmasının halk sağlığı açısından zorunlu olduğunu belirtti.