Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “Birlikte yöneteceğiz şiarımız genişleyecek, umutsuzluğu dağıtacağız!” diye konuştu. Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Erhürman, “Umutsuz olmak için sebep yok. Bu halka, bu toprakların insanlarına güveniyorum. Özgüvenimin kaynağı onlardır” diye konuştu

“Geçen her gün, bu ülkenin geleceğinden çalınıyor”

Kamu yönetiminde oluşan güvensizliği toparlamanın kolay olmadığını ifade eden Erhürman, İstatistik Kurumu’nun açıkladığı oranlara dikkat çekti ve “Bu durumun yalnızca İstatistik Kurumu’na özgü olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak bir güven aşınması var” dedi. Erhürman, genel olarak kamu yönetimine karşı çok ciddi bir güvensizlik olduğunu vurguladı. Karşılarında bitmiş bir yapı bulunduğunun altını çizen Erhürman, söz konu yapının da bittiğini ilan ettiğini kaydetti. “Erken seçim için girişimde bulundu, ama başaramadı. “Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar erken seçim yok” cümlesi, hem kendilerini hem memleketi kilitledi” diyen Erhürman, Meclis’in son gününde yaşananları eleştirdi. Erhürman, “Bugünkü yapının devam edip etmediğini Meclis'in son oturumundan anlayabilirdiniz” diye konuştu ve bu noktadan sonra olabilecek tek şeyin değişim olduğuna işaret etti. Tufan Erhürman, “Geçen her gün, bu ülkenin geleceğinden çalınmış bir gün olarak memlekete mal oluyor. Hem cumhurbaşkanlığı hem hükümet düzeyinde bitmiş bir yapı var karşımızda. Değişime hızla hazırlanmak gerekiyor” diye konuştu.

“Liyakat esasına göre birlikte yöneteceğiz”

Meclis’in son gününde, bedelli askerlikle ilgili yasayı bekleyen insanlar olduğunu anımsatan Erhürman, “Acildi; onu da askıya aldılar. Bu şekilde yönetemeyen bir yapı var karşımızda. Bütünsel olarak baktığınızda, var gibi görünen şey aslında yok” dedi. Tufan Erhürman, “Kurumsal yapıyı her gün yıpratanlar, devlet üzerine nutuk atmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı. “Cumhurbaşkanlığı makamı ise tüm bunlardan bihaber” diyen Erhürman, değişimin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Erhürman, “Başka bir çare yoktur. Kamuoyu değişime hazır, insanlar kararını vermiştir” dedi. Cumhurbaşkanlığında dört buçuk yılda bir geçiş noktasının dahi açılamadığını da anımsatan Erhürman, “Dört buçuk yılın sonunda, içeride ve dışarıda ne oldu diye baktığınızda, ortaya konan hiçbir somut şey göremiyorum. Halkın değişim talebi açıktır” dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’e, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve tüm TDP camiasına teşekkürlerini yineleyen Erhürman, “Bu, bizim açımızdan çok önemli bir karardı” dedi. Memleketin her alanda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Erhürman, “Sorunlar o kadar büyütüldü ve çeşitlendirildi ki, artık hiçbir parti çıkıp da “Merak etmeyin, bu işi yalnızca kendi kadrolarımla hallederim” diyemez. Her parti şunu içselleştirmelidir: Bu halkın yetişmiş tüm insanlarıyla, liyakat esasına göre birlikte yönetmek zorundayız” dedi.

“Bu halka, bu toprakların insanlarına güveniyorum”

“Birlikte yöneteceğiz” şiarlarının daha da genişleyeceğinin altını çizen Erhürman, “Bu memleketin gailesini çekmek, hareket noktasıdır. Yurtsever olmak, bu halkı sevmek, demokrat olmak, insan haklarına inanmak… Bu özelliklere sahip insanlarımızla birlikte yürüyeceğiz, sonra da birlikte yöneteceğiz. Liyakat esasına göre” diye konuştu. TDP’nin attığı adımın da toplumda ciddi bir moral yarattığını belirten Erhürman, söz konusu adımın umudu da büyüttüğünü kaydetti. Tufan Erhürman, “Biz bu umudu birlikte beslemek ve büyütmek zorundayız. Birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz. Mesele umudu yaratmak ve beslemektir. Memlekette çok yaygın bir mutsuzluk var. Bu umutsuzluğu dağıtacağız. Yetişmiş insanlarımızla geçmişte birçok şey yaptık. Yine yapabiliriz. Hep birlikte çalışarak, yöneterek yapabiliriz. Bu ülkede doğru vizyonla çalışırsanız, bu ülkede iş yapabilirsiniz. Bu toplumun yetişmiş insanlarını liyakat esasına göre bir araya getireceğiz. Umutsuz olmak için sebep yok. Bu halka, bu toprakların insanlarına güveniyorum. Özgüvenimin kaynağı onlardır” diye konuştu.